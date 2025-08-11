Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 21:14
América calienta el duelo ante Fluminense: Raimondi lanza advertencia
América de Cali se prepara para asumir los octavos de Copa Sudamericana ante Fluminense y Raimondi envía contundente mensaje.
Los octavos de final de la Copa Sudamericana están a punto de comenzar y dos de los principales protagonistas sin duda alguna serán América de Cali y Fluminense, dos escuadras que brillan en sus respectivas ligas locales y que sueñan con sumar un nuevo título internacional a su palmarés.
El equipo comandado por Diego Raimondi tendrá la oportunidad de comenzar la llave auspiciando en condición de local en el Estadio Pascual Guerrero, por lo que el estratega argentino quiere aprovechar al máximo esta ventaja e hizo un llamado a la hinchada para enfrentar el partido.
Raimondi envió contundente mensaje a los hinchas de América para enfrentar a Fluminense
La llegada de Diego Raimondi al banquillo técnico de América de Cali no ha terminado de convencer del todo a los fanáticos, ya que en la Liga BetPlay los resultados no han sido tan favorables y la salida de varias figuras también los ha desmotivado bastante.
Sn embargo, el técnico argentino decidió hacerle un llamado a cada uno de los que se considera fanático del club, ya que son una parte muy importante al ser considerados como el jugador #12 y necesitan de ellos para intimidar a Fluminense, pero también para motivar a los futbolistas que están dentro del terreno de juego representando los colores del equipo que siguen.
"Abrimos la serie en casa y tenemos que hacer valer la localía. Esperamos mañana contar con un Pascual Guerrero lleno".
¿Cuándo serán los partidos de América vs Fluminense en Copa Sudamericana?
América de Cali y Fluminense se enfrentarán en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, iniciando la serie el martes 12 de agosto en el estadio Pascual Guerrero de Cali, a las 19:30 hora de Colombia. El partido de vuelta se disputará una semana después, justo el martes 19 de agosto, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde se definirá el clasificado a la siguiente fase del torneo.
