América calienta el duelo ante Fluminense: Raimondi lanza advertencia

Los octavos de final de la Copa Sudamericana están a punto de comenzar y dos de los principales protagonistas sin duda alguna serán América de Cali y Fluminense, dos escuadras que brillan en sus respectivas ligas locales y que sueñan con sumar un nuevo título internacional a su palmarés.

El equipo comandado por Diego Raimondi tendrá la oportunidad de comenzar la llave auspiciando en condición de local en el Estadio Pascual Guerrero, por lo que el estratega argentino quiere aprovechar al máximo esta ventaja e hizo un llamado a la hinchada para enfrentar el partido.

Le puede interesar: América Vs Fluminense: ¿Cómo ver EN VIVO por TV la Copa Sudamericana?

Raimondi envió contundente mensaje a los hinchas de América para enfrentar a Fluminense

La llegada de Diego Raimondi al banquillo técnico de América de Cali no ha terminado de convencer del todo a los fanáticos, ya que en la Liga BetPlay los resultados no han sido tan favorables y la salida de varias figuras también los ha desmotivado bastante.

Sn embargo, el técnico argentino decidió hacerle un llamado a cada uno de los que se considera fanático del club, ya que son una parte muy importante al ser considerados como el jugador #12 y necesitan de ellos para intimidar a Fluminense, pero también para motivar a los futbolistas que están dentro del terreno de juego representando los colores del equipo que siguen.