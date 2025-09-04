América cambia de prioridad en DT: va por técnico con más de 10 título

América de Cali se despidió recientemente del estratega argentino, Diego Raimondi, tras la derrota en Liga BetPlay contra Alianza FC por la mínima diferencia, la gota que derramó el vaso lleno de resultados negativos en donde se incluye la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Fluminense en los octavos de final.

Frente a esta situación las directivas de la institución han estado mirando alternativas para un reemplazo que llegue al banquillo lo más pronto posible, pero que se acople a la grandeza del club. Dentro de las opciones han sonado Ricardo Gareca, David González y se sumó también de última hora el nombre de Gustavo Quinteros, estratega argentino con gran recorrido en distintas ligas.

Gustavo Quinteros se convierte en prioridad para América

El cuadro 'escarlata' ya jugó su primer partido sin Diego Raimondi, pero también sin un director técnico oficial, y terminó sacando la victoria y clasificación en Copa BetPlay ante Bucaramanga por un marcador de 2-0. Bajo el mando de Alexander Escobar, América retornó a la victoria, pero se busca también a alguien que cumpla con las expectativas y cuente con recorrido para poder ilusionarse con la clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

En la carpeta de los posibles técnicos para reemplazar a Raimondi también está el nombre de David González, quien recientemente dejó el cargo como DT de Millonarios y sería la mejor opción. Aunque también se conoció que la mesa directiva encabezada por Tulio Gómez y Marcela Gómez tendría un Plan A, en donde Gustavo Quinteros se acopla a las necesidades.