Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 08:50
América cambia de prioridad en DT: va por técnico con más de 10 título
América de Cali ya puso un nuevo técnico en carpeta con más de 10 títulos en su palmarés.
América de Cali se despidió recientemente del estratega argentino, Diego Raimondi, tras la derrota en Liga BetPlay contra Alianza FC por la mínima diferencia, la gota que derramó el vaso lleno de resultados negativos en donde se incluye la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Fluminense en los octavos de final.
Frente a esta situación las directivas de la institución han estado mirando alternativas para un reemplazo que llegue al banquillo lo más pronto posible, pero que se acople a la grandeza del club. Dentro de las opciones han sonado Ricardo Gareca, David González y se sumó también de última hora el nombre de Gustavo Quinteros, estratega argentino con gran recorrido en distintas ligas.
Le puede interesar: Primer técnico que descarta al América de Cali: "Yo no voy"
Gustavo Quinteros se convierte en prioridad para América
El cuadro 'escarlata' ya jugó su primer partido sin Diego Raimondi, pero también sin un director técnico oficial, y terminó sacando la victoria y clasificación en Copa BetPlay ante Bucaramanga por un marcador de 2-0. Bajo el mando de Alexander Escobar, América retornó a la victoria, pero se busca también a alguien que cumpla con las expectativas y cuente con recorrido para poder ilusionarse con la clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.
En la carpeta de los posibles técnicos para reemplazar a Raimondi también está el nombre de David González, quien recientemente dejó el cargo como DT de Millonarios y sería la mejor opción. Aunque también se conoció que la mesa directiva encabezada por Tulio Gómez y Marcela Gómez tendría un Plan A, en donde Gustavo Quinteros se acopla a las necesidades.
El técnico argentino quedó como agente libre tras su desastroso paso por el fútbol de Brasil dirigiendo a Gremio, un paso que duró menos de un semestre, pero que no opacan los 13 títulos que ha obtenido en Bolivia, Chile y Argentina. Aún así se dio a conocer que la parte económica terminaría complicando el proceso.
🚨🔴 GUSTAVO QUINTEROS (60) ES EL DT QUE #AMÉRICA QUIERE PERO ES DIFÍCIL POR LO ECONÓMICO.— Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) September 3, 2025
▶️ A la 1:00 PM harán un último intento. Es la prioridad, aunque ya tienen todo acordado con David González (43) para ser DT de @AmericadeCali 👹 pic.twitter.com/STF5Qx0BcN
En otras noticias: AMÉRICA ESTÁ A LA DERIVA
Lea también: América sufre nuevo portazo: ahora hay problema en el Estadio Pascual Guerrero
¿Cómo le fue a Quinteros en Gremio?
El argentino de 60 años arribó al fútbol brasileño para dirigir a Gremio tras su paso por Vélez de Argentina, en donde logró salir campeón en la temporada 2024 de la liga. En Gremio dirigió 17 partidos en los cuales ganó 10, empató 4 y cayó en 3 oportunidades.
Fuente
Antena 2