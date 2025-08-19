Actualizado:
Mar, 19/08/2025 - 15:40
América celebra: Fluminense tendría baja sensible por lesión en Sudamericana
América de Cali tendría inesperada ventaja para enfrentar a Fluminense en Copa Sudamericana.
Finalmente llegó el momento de que se comiencen a definir a los ocho mejores equipos que clasificarán a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en donde América de Cali justamente tendrá una última oportunidad para conseguirlo al intentar remontarle el marcador global a Fluminense.
La escuadra brasileña sacó una significativa ventaja del partido de ida que se llevó a cabo en el Estadio Pascual Guerrero y en donde el resultado terminó 1-2. Sin embargo, todavía quedan 90 minutos por jugarse y la 'mechita' contaría con una inesperada ventaja, ya que el 'Flu' no contaría con su goleador, Germán Cano, por una lesión.
Le puede interesar: América de Cali alista un último fichaje; Raimondi aprobó la llegada del jugador
Fluminense pierde a Cano y América podría aprovechar para la remontada
América de Cali no pasa por su mejor momento deportivo y junto con ello el puesto del estratega argentino, Diego Raimondi, también estaría en peligro si llega a quedar eliminado de la Copa Sudamericana, ya que en la Liga BetPlay su rendimiento tampoco ha sido el mejor y se encuentra en los últimos puestos de la tabla.
Aún así, una baja de Fluminense podría presentar una significativa ventaja par Raimondi que le podría incluso salvar el puesto por un par de semanas más, ya que su portería podría llegar a salir sin goles tras la posible ausencia de Germán Cano. El atacante argentino habría presentado un esguince en la rodilla derecha.
Este parte médico lo dieron a conocer desde Brasil y junto con ello que ya inició con el respectivo proceso de recuperación, pero que le impediría estar en el partido que se llevará a cabo en el mítico Estadio de Maracaná.
O atacante Germán Cano desfalca o Fluminense contra o América de Cali, nesta terça-feira, pelas oitavas da Sul-Americana. O camisa 14 sofreu entorse no joelho direito e já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho. pic.twitter.com/rizP1VFjA0— Victor Lessa (@Victorg_Lessa) August 19, 2025
En otras noticias: ¿América está regalando la Liga por la Copa?
Lea también: Neiser Villarreal confesó sanción y explicó por qué apareció con camiseta del América
¿Cómo le ha ido a Diego Raimondi dirigiendo a América de Cali?
La llegada de Raimondi a América se dio el 24 de junio del presenta año tras la inminente salida de Jorge 'Polilla' Da Silva. Debutó de manera oficial enfrentando a Llaneros en un triste empate sin goles y ha conseguido sumar ya 10 partidos en donde los resultados no son muy favorables, ya que cuenta con cuatro victorias, una de ellas importante ante Bahía, pero también con dos empates y cuatro derrotas frente a importantes rivales.
Fuente
Antena 2