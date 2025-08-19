Cargando contenido

América tendría ventaja para enfrentar a Fluminense en Copa Sudamericana
América tendría ventaja para enfrentar a Fluminense en Copa Sudamericana
@AmericadeCali / Peslogos
Fútbol
Actualizado:
Mar, 19/08/2025 - 15:40

América celebra: Fluminense tendría baja sensible por lesión en Sudamericana

América de Cali tendría inesperada ventaja para enfrentar a Fluminense en Copa Sudamericana.

Finalmente llegó el momento de que se comiencen a definir a los ocho mejores equipos que clasificarán a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en donde América de Cali justamente tendrá una última oportunidad para conseguirlo al intentar remontarle el marcador global a Fluminense. 

La escuadra brasileña sacó una significativa ventaja del partido de ida que se llevó a cabo en el Estadio Pascual Guerrero y en donde el resultado terminó 1-2. Sin embargo, todavía quedan 90 minutos por jugarse y la 'mechita' contaría con una inesperada ventaja, ya que el 'Flu' no contaría con su goleador, Germán Cano, por una lesión

Le puede interesar: América de Cali alista un último fichaje; Raimondi aprobó la llegada del jugador

Fluminense pierde a Cano y América podría aprovechar para la remontada

América de Cali no pasa por su mejor momento deportivo y junto con ello el puesto del estratega argentino, Diego Raimondi, también estaría en peligro si llega a quedar eliminado de la Copa Sudamericana, ya que en la Liga BetPlay su rendimiento tampoco ha sido el mejor y se encuentra en los últimos puestos de la tabla. 

Aún así, una baja de Fluminense podría presentar una significativa ventaja par Raimondi que le podría incluso salvar el puesto por un par de semanas más, ya que su portería podría llegar a salir sin goles tras la posible ausencia de Germán Cano. El atacante argentino habría presentado un esguince en la rodilla derecha

 

Lea también
Image
Ricardo Gareca con la selección de Chile

Gareca se ofreció a gigante club de Latinoamérica: “Quedó pendiente”

Ver más

Este parte médico lo dieron a conocer desde Brasil y junto con ello que ya inició con el respectivo proceso de recuperación, pero que le impediría estar en el partido que se llevará a cabo en el mítico Estadio de Maracaná. 

En otras noticias: ¿América está regalando la Liga por la Copa?

Lea también: Neiser Villarreal confesó sanción y explicó por qué apareció con camiseta del América

¿Cómo le ha ido a Diego Raimondi dirigiendo a América de Cali?

La llegada de Raimondi a América se dio el 24 de junio del presenta año tras la inminente salida de Jorge 'Polilla' Da Silva. Debutó de manera oficial enfrentando a Llaneros en un triste empate sin goles y ha conseguido sumar ya 10 partidos en donde los resultados no son muy favorables, ya que cuenta con cuatro victorias, una de ellas importante ante Bahía, pero también con dos empates y cuatro derrotas frente a importantes rivales. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
América de Cali

América de Cali

Imagen
Copa Sudamericana

Copa Sudamericana

Imagen

Diego Gabriel Raimondi

Imagen
Fluminense

Fluminense

Imagen
Selección Brasil

Brasil

Imagen
Selección Colombia

Colombia

Imagen
Germán Ezequiel Cano

Germán Ezequiel Cano

Imagen
Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano

Cargando más contenidos

Fin del contenido