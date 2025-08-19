América celebra: Fluminense tendría baja sensible por lesión en Sudamericana

Finalmente llegó el momento de que se comiencen a definir a los ocho mejores equipos que clasificarán a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en donde América de Cali justamente tendrá una última oportunidad para conseguirlo al intentar remontarle el marcador global a Fluminense.

La escuadra brasileña sacó una significativa ventaja del partido de ida que se llevó a cabo en el Estadio Pascual Guerrero y en donde el resultado terminó 1-2. Sin embargo, todavía quedan 90 minutos por jugarse y la 'mechita' contaría con una inesperada ventaja, ya que el 'Flu' no contaría con su goleador, Germán Cano, por una lesión.

Fluminense pierde a Cano y América podría aprovechar para la remontada

América de Cali no pasa por su mejor momento deportivo y junto con ello el puesto del estratega argentino, Diego Raimondi, también estaría en peligro si llega a quedar eliminado de la Copa Sudamericana, ya que en la Liga BetPlay su rendimiento tampoco ha sido el mejor y se encuentra en los últimos puestos de la tabla.

Aún así, una baja de Fluminense podría presentar una significativa ventaja par Raimondi que le podría incluso salvar el puesto por un par de semanas más, ya que su portería podría llegar a salir sin goles tras la posible ausencia de Germán Cano. El atacante argentino habría presentado un esguince en la rodilla derecha.