América confirmó baja sensible para cuadrangulares: referente ya viajó

La Liga BetPlay no se detiene y ya comienza finalmente la instancia de los cuadrangulares, los cuales fueron inaugurados con los partidos y respectivos empates entre Junior vs Tolima y Medellín vs América de Cali. Sin embargo las emociones no faltaron, ya que hubo goles y deja todavía la serie abierta para que cualquiera de los equipos asuma el liderato del grupo A.

Sin embargo, América de Cali podría llegar a verse damnificado en el transcurso de las siguientes jornadas y a ceder terreno en la competencia, ya que después del duelo ante el 'poderoso de la montaña' dio de baja a un nuevo futbolista que se concentrará con su selección nacional, tal como ocurrió con Juan Fernando Quintero con Colombia y Luis Ramos con Perú. La nueva salida sería la de Rodrigo Holgado, quien finalmente aceptó la convocatoria de la Selección de Malasia.

Le puede interesar: Montero titular con Millonarios para enfrentar a Santa Fe: ¿Qué pasó con la sanción?

Rodrigo Holgado ya viaja para unirse a la Selección de Malasia

América de Cali debutó en los cuadrangulares con un agónico empate frente a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, un "punto de oro" tomando en cuenta su condición de visitante y que estaban jugando solamente con 10 futbolistas desde el minuto 78 tras la expulsión de Franco Leys.

Este fue el último duelo de Juan Fernando Quintero, Luis Ramos y de Rodrigo Holgado, quienes fueron convocados por sus selecciones nacionales para la próxima fecha FIFA, preocupación máxima para Jorge Da Silva, quien pierde tres figuras clave en la zona ofensiva para los próximos duelos de la 'mechita' en los cuadrangulares.