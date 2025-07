América de Cali confirmó la salida de integrante del cuerpo técnico: baja sensible

Después de lo que fue la eliminación prematura en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay en manos del Deportivo Independiente Medellín, la dirigencia del América de Cali no ha dejado de sorprender a su afición y a los seguidores del balompié colombiano.

La salida de Jorge ‘Polilla’ da Silva quien afirmó que se iba porque no quería prestarse para manoseos, justamente esto pasó después de que reveló que su continuidad estaba sujeta a quedar campeón. Tulio Gómez le envió advertencia hace meses con ese ultimátum que no pudo cumplir y el uruguayo sentenció su salida porque no se iba a prestar para manoseos.

Luego vino la novela de Juan Fernando Quintero y su salida demarcando la mala gestión que ha habido y, posteriormente, la confirmación de Gabriel Raimondi como el nuevo entrenador. Si las cosas no mejoran en la rama masculina, menos en el balompié femenino.

Y es que, las malas dirigencias se han unido también en la rama femenina después de sellar la clasificación para los cuadrangulares en donde América deberá enfrentar a Millonarios, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe. Les tocó definir la suerte en el grupo más complejo.

Aunque queda un mes exacto para que arranquen los cuadrangulares, la dirigencia escarlata tomó una decisión radical que impacta fuertemente con el futuro de la institución femenina antes de disputar las fases finales.

JHON TIERRADENTRO NO ES MÁS ENTRENADOR DEL AMÉRICA DE CALI

América iniciará el camino en los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina en condición de visitante ante Millonarios. El partido que será el 6 de agosto sufre un contratiempo por la decisión que tomó el cuadro escarlata con el futuro del cuerpo técnico conformado por John Tierradentro.

Durante la fase regular, América selló la clasificación como tercera de la tabla de posiciones. Listas para los cuadrangulares, el club emitió un comunicado haciendo oficial la inesperada salida de John Tierradentro de la dirección técnica, acompañado del preparador físico, Mario Janer.

En el comunicado del jueves 3 de julio, América informó que, “John Tierradentro ha finalizado su etapa como director técnico de nuestro equipo profesional. Agradecemos al profesor Tierradentro y al preparador físico Mario Janer por la entrega y el profesionalismo demostrados durante esta temporada. Les deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos deportivos”.

EL PLAN DEL AMÉRICA ANTES DE CUADRANGULARES

Sin muchas razones que condujeron a la salida de John Tierradentro, el comunicado pegó fuerte antes de los cuadrangulares en donde esperan sellar la clasificación para la semifinal. Más allá del comunicado que indica la salida del cuerpo técnico escarlata, definirán a su nuevo estratega en los próximos días.

En el comunicado, finalizan afirmando que, “en los próximos días daremos a conocer el nombre del nuevo cuerpo técnico que asumirá el desafío de liderar al equipo en los cuadrangulares semifinales de la Liga Femenina BetPlay 2025”. En las siguientes horas, buscarán definir al nuevo timonel.

Pese a la sorpresa de la salida de John Tierradentro de la institución, América sabe que cuenta con un mes por la interrupción de la Copa América para definir a su nuevo cuerpo técnico y para trabajar de cara al debut contra Millonarios. Los tiempos le dan la mano, pero no deja de resultar curioso el por qué se fue antes de que inicien los cuadrangulares.