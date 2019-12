América de México analiza la continuidad de Nicolás Bendetti

Mientras piensa en el partido definitivo de la final de la Liga MX, América tampoco pierde su enfoque en sus planes para 2020 y empieza a definir qué jugadores permanecerán en el equipo y quiénes partirán hacia otro club para continuar sus carreras. En ese sentido, uno de los que podría cambiar de club es el colombiano Nicolás Benedetti, quien no ha tenido demasiada continuidad pero entra en las consideraciones del técnico Miguel Herrera.

Benedetti apenas ha actuado 253 minutos en la presente edición de la Liga y, aunque esto también está relacionado con los problemas físicos, lo cierto es que el volante sería una de las alternativas que tendría el club para liberar el cupo de extranjeros, buscando proyectar más talentos mexicanos y darle cabida a nuevos jugadores quienes podrían sumar un poco más a la idea de las 'Águilas'.

Pese a esa idea que surgió desde la dirigencia, las palabras del técnico Herrera, previa al primer partido de la final fueron claras: "Tenemos 10 extranjeros y quisiéramos reducir el número porque es complicado para un técnico tener jugadores de ese nivel y debes mandar a alguno a la tribuna, tenemos que estar pensando en eso, Benedetti está muy bien, seguirá con nosotros el siguiente torneo, seguro".

Teniendo esto en cuenta, quien podría abandonar la institución sería el delantero Roger Martínez, tentado a volver al fútbol europeo y quien en repetidas ocasiones ha dejado en claro su deseo, pese a que, según la dirigencia del equipo mexicano, las ofertas no hayan llegado y, hasta no recibir una buena propuesta, el atacante no podría dejar las filas del equipo de la capital mexicana donde ha tenido grandes actuaciones pero ha perdido regularidad en los últimos partidos.