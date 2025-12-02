América depende de sí mismo: así quedaron sus cuentas en el Grupo A

El encargado de poner la paridad fue justamente Yojan Garces. El joven atacante, que ha empezado a tener protagonismo en el cuadro americano, resolvió una gran jugada en ataque para poner el 1-1 en un Atanasio con poca asistencia del público local. Un gol que llevó al equipo de David González a dar un paso al frente.

Cuando parecía que todo quedaba igualado, los rojos tuvieron varias opciones para llevarse la victoria en suelo antioqueño. Cristián Barrios generó varias opciones en la puerta del área del elenco antioqueño y estuvo cerca del 2-1 que metía al cuadro americano de lleno en la pelea.

Los de Cali llegaron a 5 puntos y mantienen la distancia de cara a las últimas fechas del cuadrangular. América se mantiene vivo en un grupo bastante complicado y logró sumar 4 puntos en la última fecha doble, pero ahora deberá sumar victorias ante Junior y Nacional.

Para América las cuentas quedaron muy claras en la pelea por el cupo a la final. La victoria de Junior obliga al onceno rojo a ganar sus dos partidos restantes para meterse en la final. El equipo de González depende de sí mismo, una victoria ante Junior en Barranquilla y un empate ante Nacional con una combinación de resultados también podrían darle el cupo a la final.