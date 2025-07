América 'destapó la olla': desmintió a Quintero y a River Plate

En las últimas horas, desde territorio argentino afirmaron que Juan Fernando Quintero ya estaba listo para ser nuevo jugador de River Plate e incluso, dijeron medios de dicho país que llegaría en los próximos días para hacerse los exámenes médicos.

El diario Olé contó este martes 8 de julio que Juanfer ya se había desvinculado del América y por eso ficharía por River, pero las cosas dieron un giro inesperado, según lo contado por la periodista de Win Sports, Pilar Velásquez.

Lo que dijo la comunicadora fue que preguntó en América sobre esta situación y sobre si era verdad que Quintero ya no tenía ninguna relación con el equipo, a lo que le respondieron: "El contrato con él está al día. El equipo que lo quiera debe hablar con el América. River no habló con América. No es cierto que se desvinculó".

Vea también: América tiene a su nuevo fichaje entrenando en la sede: solo falta firma

Con esta versión del equipo 'escarlata', queda claro entonces que River no ha hecho lo propio con América y eso le impediría a Quintero firmar, según el reglamento de la FIFA.