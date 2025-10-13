América echó a dos directivos tras salvaje pelea: hay nuevo escándalo

Infortunadamente, este domingo 12 de octubre quedó en evidencia una trifulca y una pelea que se generó después del partido entre Academia Alemana y el América de Cali en el Torneo de las Américas en la categoría Sub-17. El conjunto escarlata se quejó de decisiones arbitrales, supuestamente que ayudaron a que el marcador terminara 4-3 a favor de su rival.

Una vez terminó el partido, hubo una persecución por parte de directivos, jugadores y cuerpo técnico del América de Cali en busca de explicaciones contra la terna arbitral. Mientras los jueces corrían por sus vidas, Jhon ‘Pluto’ Meneses, ex arquero del equipo vallecaucano que hace parte del timonel de estrategas del club y Daniel Pabón agredieron al árbitro.

Las cosas se escalaron aún más, especialmente porque todo sucedió en medio de un partido de categoría juvenil, y, evidentemente, la gran pregunta es qué es lo que se está enseñando a las generaciones futuras que son los encargados a representar a una institución como el América en un futuro.

Justamente, América de Cali ofreció disculpas en sus redes sociales y también afirmaron que tomarán las medidas correspondientes. En ese sentido, se habla de dos salidas del club después de los hechos suscitados en el Torneo de las Américas.

DOS SALIDAS DEL AMÉRICA DE CALI TRAS EL TORNEO DE LAS AMÉRICAS

En el programa de La FM Más Fútbol, el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez afirmó que, "se vio involucrado dos personas que van a salir del América, los van a sacar. Van a sacar a ‘Pluto’ Meneses y al gerente deportivo, Daniel Pabón".

Posteriormente Quique Barona de Antena 2 Cali complementó que, “seguramente serán los dos involucrados porque eso no tiene presentación, salen a respaldarlos porque el árbitro pegó primero, y eso no tiene nada que ver. Eso llevaría precisamente a destituir a gente que está pendiente de la situación”.

Añadió que, “América está a la espera de la investigación que haga la Liga Vallecaucana sobre esta situación”. Al club le caería una sanción fuerte que tendrá que definirse después de la decisión que tomarán los encargados de este caso.

Aparte de la penalización que tendría el cuadro escarlata, todo parece indicar que Jhon Meneses, parte del cuerpo técnico y el directivo Daniel Pabón, gerente deportivo de la institución dejarán sus respectivos cargos tras esa penosa situación que se dio en la Sub-17 durante el Torneo de las Américas.