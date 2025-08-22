Actualizado:
Vie, 22/08/2025 - 16:41
América empeora su crisis: delantero tendría los días contados en el club
América de Cali estaría a punto de perder a uno de sus delanteros más importantes por interés desde Argentina.
América de Cali no pasa por su mejor momento y estaría a punto de "tocar fondo" en cuanto a resultados de la presente temporada que le terminarían costando al estratega, Diego Raimondi, su continuidad en el banquillo técnico.
Recientemente el club 'escarlata' quedó eliminado de la Copa Sudamericana al caer frente a Fluminense en la instancia de octavos de final y en la Liga BetPlay su presencia tampoco es la mejor, ya que se encuentran al fondo de la tabla de posiciones, justo en la casilla 18 con tan solo 4 unidades. Esta crisis futbolística se llegaría a agudizar tras la posible salida de uno de sus goleadores, Rodrigo Holgado, quien ha tenido varios acercamientos con Talleres de Argentina.
Rodrigo Holgado está muy cerca de convertirse en fichaje de Talleres
La 'mechita' sigue sin levantar cabeza y la situación es realmente preocupante de cara a lo que queda en el resto del semestre de clausura, aunque quedan varias opciones para reponer el camino y soñar con la clasificación a los cuadrangulares finales.
Sin embargo este reto se complicará, ya que estaría a punto de dejar ir a un jugador bastante influyente y con olfato goleador como lo es Rodrigo Holgado, quien ya habría entrado en negociaciones con uno de los clubes más históricos de la Primera División de Argentina, Talleres.
Desde Argentina el reconocido medio, "Talleres mi pasión", dio a conocer que las negociaciones habrían avanzado de gran manera con el delantero y solamente haría falta ultimar detalles con América de Cali, el cual ya habría mostrado buena disposición para llevar a cabo el traspaso.
¿LLEGA EL NUEVE? En más últimas horas, #Talleres avanzó por Rodrigo Holgado y está próximo a cerrarse.— Talleres mi pasión (@TalleresMP) August 22, 2025
El delantero argentino, que juega para la Selección de Malasya 🇲🇾, tiene acuerdo total para llegar a la T, faltan detalles entre clubes con América de Cali. pic.twitter.com/o0mjCNl3YE
¿Cómo le ha ido a Rodrigo Holgado jugando con América de Cali?
El experimentado delantero de 30 años arribó a América en 2024 desde la primera división de Chile jugando con Coquimbo Unido y desde entonces ya ha tenido la oportunidad de jugar 70 partidos, más de 4.700 minutos dentro del terreno de juego en donde se ha podido reportar con gol en 18 goles y cinco asistencias.
