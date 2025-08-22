América empeora su crisis: delantero tendría los días contados en el club

América de Cali no pasa por su mejor momento y estaría a punto de "tocar fondo" en cuanto a resultados de la presente temporada que le terminarían costando al estratega, Diego Raimondi, su continuidad en el banquillo técnico.

Recientemente el club 'escarlata' quedó eliminado de la Copa Sudamericana al caer frente a Fluminense en la instancia de octavos de final y en la Liga BetPlay su presencia tampoco es la mejor, ya que se encuentran al fondo de la tabla de posiciones, justo en la casilla 18 con tan solo 4 unidades. Esta crisis futbolística se llegaría a agudizar tras la posible salida de uno de sus goleadores, Rodrigo Holgado, quien ha tenido varios acercamientos con Talleres de Argentina.

Rodrigo Holgado está muy cerca de convertirse en fichaje de Talleres

La 'mechita' sigue sin levantar cabeza y la situación es realmente preocupante de cara a lo que queda en el resto del semestre de clausura, aunque quedan varias opciones para reponer el camino y soñar con la clasificación a los cuadrangulares finales.

Sin embargo este reto se complicará, ya que estaría a punto de dejar ir a un jugador bastante influyente y con olfato goleador como lo es Rodrigo Holgado, quien ya habría entrado en negociaciones con uno de los clubes más históricos de la Primera División de Argentina, Talleres.