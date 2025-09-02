América en crisis: la barra brava hizo anuncio que complica elección de nuevo DT

El abanico de posibilidades ha despertado debate en la afición. Mientras algunos seguidores consideran clave apostar por alguien con pasado exitoso o reconocimiento internacional, otros creen que insistir en técnicos con vínculos recientes al club podría significar volver a caer en errores del pasado. Este choque de opiniones ha hecho que la decisión final esté bajo un microscopio.

La voz de las barras organizadas no tardó en irrumpir en la conversación. A través de un comunicado, estos grupos expresaron fuertes cuestionamientos hacia la junta directiva por lo que consideran una improvisación en la búsqueda de entrenador. La petición principal fue clara: mantener a Alex Escobar, actual encargado interino, hasta que se concrete un proyecto sólido. “Exigimos que el señor Alexander Escobar Gañán sea designado como D.T. en propiedad hasta que la institución cuente con un proyecto deportivo serio”, señala el pronunciamiento.

La posición de la hinchada refleja una fractura en la relación institucional. Para muchos fanáticos, no basta con anunciar un nuevo estratega; lo urgente es consolidar un plan estable que devuelva confianza y garantice continuidad. La presión sobre los directivos se intensifica, pues cualquier elección que hagan tendrá repercusiones directas en el ambiente que rodea al equipo.