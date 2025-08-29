América en crisis: la verdad sobre la demanda de 8 millones de dólares

¿Cuál es la demanda que tiene América de Cali y Tulio Gómez?

Según la información revelada por el periodista Alejandro Pino, el conjunto americano tenía una deuda inicial menor con respecto a temas de boletería. La dirigencia del cuadro rojo nunca arregló la situación y por esto mismo entró a un proceso legal.

“Tulio Gómez pensó que América sería más rentable. Cuando América pasó a control de Tulio venía con una deuda de 75 millones de pesos por un tema de boletería, pero él no la quiso arreglar. Esto se fue a demanda y la demanda será más o menos de 8 millones de dólares, por intereses y perjuicios”, afirmó el reconocido periodista.

La deuda se debería a un proceso de 2012 con una empresa llamada Colboletos. La empresa, que se encuentra en liquidación, tiene una demanda de reconvención contra el cuadro americano tras no arreglar u la deuda que tenía el onceno rojo de antaño.