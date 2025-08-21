Actualizado:
Jue, 21/08/2025 - 15:59
América fue perjudicado por Dimayor: se anunciaron drásticas sanciones
América de Cali no recibe buena noticia de Dimayor y tendrá sanciones por cumplir.
América de Cali no pasa por su mejor momento en el presente semestre deportivo, ya que quedó eliminado de los octavos de final de la Copa Sudamericana y su presencia en la Liga BetPlay tampoco es la más destacada, pues se ubica en los últimos puestos de la tabla de posiciones, habiendo perdido tres de sus cinco partidos.
Diego Gabriel Raimondi, director técnico de la escuadra 'escarlata', quedó en la "cuerda floja" y su proceso al mando del equipo podría llegar a su fin en la siguiente fecha de la Liga BetPlay, en donde se enfrentarán a Atlético Nacional. El argentino tendrá que jugar al "todo por el todo", pero lamentablemente contará con una desventaja en su plantilla debido a una sanción impuesta por Dimayor.
Dimayor confirmó sanciones para jugadores de América
La 'mechita' terminó su participación en la Copa Sudamericana y ahora lo que queda es enfocarse en las competencias locales, donde ya se encuentran en los octavos de final de la Copa BetPlay y en la respectiva Liga BetPlay, en donde está obligado a empezar a sumar de a tres unidades si quiere ilusionarse con la clasificación a los cuadrangulares.
Sin embargo, el camino de la victoria en la liga se podría llegar a complicar, ya que contarán con dos bajas sensibles para el reto ante Nacional, en donde el joven mediocampista, José Cavadia y el Kinesiologo, Wilder Muriel, deberán cumplir con fecha de sanción.
Dimayor, ante los problemas ocurridos en el marco de la jornada 7 en la que América se enfrentó a Deportivo Pereira y perdió, tomó la decisión de darle una fecha de sanción a Cavadia, por lo que se perderá el duelo ante el 'verde paisa' y deberá pagar una multa de $284.700. Mientras que las medidas para Wilder Muriel fueron más severas, pues se quedará afuera por cuatro partidos y fue multado con $5.694.000.
En la Resolución No. 081 de 2025, el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 establece que 👉 https://t.co/nYozynlaLl#LoDamosTodo pic.twitter.com/PAZ7OVrEWm— DIMAYOR (@Dimayor) August 20, 2025
¿Cuándo será el partido de América vs Nacional en la Liga BetPlay?
El que puede llegar a ser el último partido de Raimondi al mando de América se llevará a cabo el domingo 24 de agosto. Dicho encuentro se jugará en el Estadio Pascual Guerrero frente a Atlético Nacional, correspondiente a la fecha 8, sobre las 18:20 hora local.
Antena 2