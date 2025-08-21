América fue perjudicado por Dimayor: se anunciaron drásticas sanciones

América de Cali no pasa por su mejor momento en el presente semestre deportivo, ya que quedó eliminado de los octavos de final de la Copa Sudamericana y su presencia en la Liga BetPlay tampoco es la más destacada, pues se ubica en los últimos puestos de la tabla de posiciones, habiendo perdido tres de sus cinco partidos.

Diego Gabriel Raimondi, director técnico de la escuadra 'escarlata', quedó en la "cuerda floja" y su proceso al mando del equipo podría llegar a su fin en la siguiente fecha de la Liga BetPlay, en donde se enfrentarán a Atlético Nacional. El argentino tendrá que jugar al "todo por el todo", pero lamentablemente contará con una desventaja en su plantilla debido a una sanción impuesta por Dimayor.

Dimayor confirmó sanciones para jugadores de América

La 'mechita' terminó su participación en la Copa Sudamericana y ahora lo que queda es enfocarse en las competencias locales, donde ya se encuentran en los octavos de final de la Copa BetPlay y en la respectiva Liga BetPlay, en donde está obligado a empezar a sumar de a tres unidades si quiere ilusionarse con la clasificación a los cuadrangulares.

Sin embargo, el camino de la victoria en la liga se podría llegar a complicar, ya que contarán con dos bajas sensibles para el reto ante Nacional, en donde el joven mediocampista, José Cavadia y el Kinesiologo, Wilder Muriel, deberán cumplir con fecha de sanción.