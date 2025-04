América ilusiona al León de James para el Mundial de Clubes: presidente tomó radical decisión

La novela con respecto a la participación del Club León en el Mundial de Clubes parece que no tiene fin aunque ya se han determinado fechas para tomar una decisión final al respecto. FIFA está esperando a que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), pero mientras tanto se debe empezar a pensar en las posibles alternativas en caso de que la decisión sea negativa para la 'fiera' y tengan que incorporar a un nuevo equipo.

Una de las opciones más claras de las cuales se habían hablado en cuanto a posibles reemplazos eran los nombres de Club América y Los Angeles FC, quienes podrían llegar a determinar su cupo al Mundial de Clubes con un partido único. Sin embargo los propios directivos de los clubes confirmaron que, hasta el momento, ello no era nada concreto ni viable. Además, recientemente, Santiago Baños, presidente de las 'águilas' habló al respecto de la situación y dijo que no están interesados en participar.

Santiago Baños, presidente deportivo del América de México, aseguró este viernes 11 de abril que el equipo no estaba al tanto de las especulaciones que han salido con respecto a la posibilidad que se abrió para que la escuadra 'azulcrema' pueda llegar a disputar la nueva edición del Mundial de Clubes y el respectivo dictamen que pueda llegar a compartir el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) si confirma la expulsión del León de dicho torneo.

"No le ponemos atención a nada de eso. Son especulaciones, pero ya no depende de FIFA, que ya dio su posición, que es muy clara al castigar a un equipo por la multipropiedad. Ahora es tema del TAS. Nosotros no podemos darnos el lujo de pensar en un Mundial de Clubes en este momento".