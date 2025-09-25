América mete presión a Nacional y Millonarios: reclasificación tras la fecha 12

América se mete en la pelea por la clasificación a las copas en 2026

Con este resultado, el conjunto escarlata necesita sumar al menos 17 unidades más para llegar a la ansiada cifra de 30 puntos, considerada históricamente como la frontera mínima para entrar al grupo de los ocho mejores. Esto implica que el América deberá ganar la mayoría de sus compromisos restantes, un reto mayúsculo para un plantel que deberá sumar 17 de 24 unidades en juego.

Sin embargo, más allá del irregular desempeño en la Liga Betplay, los rojos han recuperado terreno en la tabla de reclasificación, donde los rojos acumulan 61 puntos. Este registro los ubica en una posición importante para asegurar un cupo a torneos internacionales en 2026.

Si bien todavía hay margen para definir los cupos, los números indican que de seguir sumando unidades los rojos mantendrían una seria aspiración de disputar el cupo a la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, competencias que son claves desde el aspecto deportivo y económico.

América de Cali sabe que la clasificación a copas es un ingreso clave para su sostenibilidad financiera. Los premios otorgados por la CONMEBOL, sumados a la taquilla de los partidos internacionales en el Pascual Guerrero, representan un alivio significativo para las arcas del equipo.

Por ahora, los rojos necesitan sumar varios puntos en los duelos restantes para terminar como uno de los mejores equipos del año y asegurar su presencia en los torneos internacionales de 2026.

Reclasificación Liga Betplay 2025 tras la fecha 12

1. Deportivo Independiente Medellín | 68 puntos (clasificado a Libertadores)

2. Independiente Santa Fe | 66 puntos (clasificado a Libertadores por ser campeón)

3. Deportes Tolima | 64 puntos (clasificado a Libertadores)

4. Atlético Nacional | 63 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)

5. Millonarios | 61 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)

6. América de Cali | 61 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)

7. Junior | 60 puntos

8. Atlético Bucaramanga | 53 puntos

9. Once Caldas | 49 puntos