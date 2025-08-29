América no cierra mercado de fichajes: llegaría jugador con paso por selección

América no pasa por su mejor momento en la temporada 2025, en la cual comenzó dirigiendo el estratega argentino, Diego Raimondi, quien ha dejado a la 'mechita' en las últimas de la Liga BetPlay y también eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Sin duda alguna la dirigencia de Raimondi no ha sido la mejor de todas y se ha empezado a hablar bastante de su destitución del cargo como director técnico. Sin embargo, todo parece indicar que las directivas le darían una última oportunidad para que continúe al mando, ya que se está haciendo nuevamente una reestructuración en la plantilla con jugadores que se encuentran como agentes libres, en donde el último que podría llegar sería Nicolás Hernández.

Nicolás Hernández estaría cerca de convertirse en nuevo fichaje de América

Diego Raimondi ha venido cojeando con los resultados de los últimos enfrentamientos y su salida podría estar próxima a llegar, por lo que aprovecharon las ventanas de traspasos que se abrieron con los jugadores que se encuentran como agentes libres, entre los cuales ya están Andrés Tello y Andrés Roa.

A estas dos nuevas incorporaciones de último momento se estaría sumando pronto la de un nuevo defensor con amplia experiencia a nivel nacional e internacional, Nicolás Hernández, viejo conocido del Fútbol Profesional Colombiano destacando por su paso en Santa Fe, Nacional y convocatorias a Selección Colombia.