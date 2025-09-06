Actualizado:
Sáb, 06/09/2025 - 15:33
¿América no quiere ayudar a Once Caldas? molestias por el calendario de Liga
Once Caldas visitará a América, después de enfrentar a Independiente del Valle en la Copa Sudamericana.
Once Caldas logró un valioso triunfo en la Liga BetPlay, el segundo de manera consecutiva, al derrotar en la noche del viernes 5 de septiembre a Deportivo Pereira en una nueva edición del clásico del Eje Cafetero, que en esta ocasión fue válido por la fecha 10.
Con este triunfo, el equipo de Manizales llegó a 9 puntos en el campeonato que le permiten seguir en carrera por meterse al grupo de los ocho.
En la rueda de prensa posterior a la victoria sobre Deportivo Pereira, el director técnico Hernán Darío 'arriero' Herrera reconoció los problemas que tendrá para afrontar la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y la Copa Conmebol Sudamericana.
Herrera dejó entrever que América de Cali no estaría dispuesto a ayudar a Once Caldas en modificar la fecha del partido programado para la fecha 12.
"Desafortunadamente América quiere jugar el viernes. Nosotros venimos viajando de Ecuador, pero vamos a ver cómo manejamos eso", dijo.
En el calendario se tiene previsto que Once Caldas visitará a Atlético Bucaramanga el martes 9 de septiembre en duelo aplazado de la fecha 3, posteriormente, el sábado 13 de septiembre recibirá a Envigado en la jornada 11 y el miércoles 17 del mismo mes visitará a Independiente del Valle en el partido de ida de los cuartos de final en la Copa Sudamericana.
Después del compromiso en Ecuador, el conjunto de Manizales chocará el 19 de septiembre con América en el Pascual Guerrero de Cali en la jornada 12.
Fuente
Antena 2