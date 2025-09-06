¿América no quiere ayudar a Once Caldas? molestias por el calendario de Liga

Once Caldas logró un valioso triunfo en la Liga BetPlay, el segundo de manera consecutiva, al derrotar en la noche del viernes 5 de septiembre a Deportivo Pereira en una nueva edición del clásico del Eje Cafetero, que en esta ocasión fue válido por la fecha 10.

Con este triunfo, el equipo de Manizales llegó a 9 puntos en el campeonato que le permiten seguir en carrera por meterse al grupo de los ocho.