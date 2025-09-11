América otra vez en venta: revelan plan de Tulio Gómez para el futuro

La hinchada del América presiona para que Tulio Gómez se vaya del equipo

Para el nuevo DT el reto no es menor: levantar a un grupo que arrastra desmotivación y reconectar con el estilo ofensivo que identificó al club en épocas recientes. La hinchada, sin embargo, observa con cautela, esperando que el cambio de entrenador se traduzca en resultados concretos sobre el césped.

Simultáneamente, el ambiente extrafutbolístico atraviesa una coyuntura inédita. La afición escarlata, reconocida por su fidelidad, ha decidido “no asistir al Estadio Pascual Guerrero” como forma de protesta contra la actual administración.

Esta ausencia masiva en las tribunas simboliza un mensaje contundente: los seguidores exigen un relevo en la dirigencia y mayores garantías para el futuro del club. El boicot ha intensificado la presión sobre los responsables de la gestión institucional, que ven cómo se erosiona el vínculo histórico con su público.

Las críticas se concentran especialmente en Tulio Gómez, accionista mayoritario, y su hija Marcela Gómez, presidenta de la entidad. Ambos han sido blanco de cuestionamientos constantes e incluso de “amenazas en redes sociales” que han afectado a sus familias.

Todo este escenario desgastante ha llevado a la familia Gómez Giraldo a contemplar la posibilidad de apartarse del control de la institución, abriendo un capítulo de incertidumbre y expectativa entre los seguidores.

De acuerdo con fuentes cercanas al entorno rojo, los actuales propietarios analizan seriamente la opción de vender el club. El plan contempla atraer a un inversionista extranjero con respaldo financiero sólido o un grupo económico que incorpore al América en su cartera de activos deportivos.

La eventual llegada de nuevos socios no solo significaría recursos frescos para reforzar la nómina, sino también una oportunidad para modernizar la infraestructura y recuperar protagonismo en el ámbito nacional e internacional.