Junior de Barranquilla se midió ante América de Cali en partido de ida de los cuartos de final de la Copa Betplay. El elenco barranquillero llegaba al duelo ante los escarlatas tars dejar en el camino al Atlético, mientras que el onceno vallecaucano había superado en la fase de octavos de final a Atlético Bucaramanga.

Desde los primeros minutos del partido, el encuentro parecía muy parejo para ambos elencos. De un lado y otro llegaban jugadas de peligro contra las porterías de Jefferson Martínez y Jorge Soto. Las primeras oportunidades de riesgo estuvieron más inclinadas a favor del cuadro local.

Sin embargo, los americanos fueron los primeros en abrir la cuenta en la noche barranquillera. Una jugada asociada por la banda derecha puso a Dylan Borrero en una posición clave para centrar la pelota y que en medio del área apareciera Andrés Roa para al minuto 44 poner lo que era el 1-0 de la visita.

Posteriormente, en la segunda mitad, los rojos salieron con la idea de mantener la ventaja ante un Junior desconocido. El encargado de aumentar la cuenta para visita fue el peruano Luis Ramos. El atacante inca se inventó una gran acción individual y al minuto 53 puso lo que era el 2-0 parcial para los diablos rojos.