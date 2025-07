América pierde figura para enfrentar a Bahía en Sudamericana por delicada lesión

Inició un nuevo semestre deportivo para América de Cali, en el cual tendrán que afrontar tres competencias de alto nivel y en donde están obligados a reivindicarse con su hinchada tras los malos resultados del torneo de apertura.

Sin embargo, esta tarea no será para nada sencilla, ya que en el transcurso del mercado de fichajes se han anunciado bajas bastante sensibles como las de Juan Fernando Quintero y Duván Vergara, quienes ya tienen nuevo equipo. Aunque a estas dos ausencias se sumaría la de una joven figura, Mateo Castillo, quien sufrió una delicada lesión en el duelo de ida ante Bahía.

Mateo Castillo será baja sensible de América para enfrentar a Bahía en Copa Sudamericana

Comenzó la nueva edición de la Liga BetPlay, en la que América de Cali bajó todas las expectativas de sus hinchas e incluso de los propios rivales, ya que en el debut decepcionó al empatar sin goles ante Llaneros, misma situación que se vivió en la Copa Sudamericana ante Bahía y por el presente que tienen en el mercado de fichajes.

Sin duda alguna este no ha sido el mejor arranque del equipo que ahora dirige Diego Raimondi y la situación parece que no mejorará, lo que preocupa al momento de soñar con la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, ya que Mateo Castillo no solo sería baja para el duelo ante Bahía, sino también por varias semanas.