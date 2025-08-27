Cargando contenido

América de Cali no prestaría delantero a Selección Colombia
Mié, 27/08/2025 - 11:50

América pone en problemas a Selección Colombia: no prestaría jugador

América de Cali retendría jugador que pidió la Selección Colombia.

Una nueva cita mundialista se acerca para la Selección Colombia, en esta ocasión sería la 'tricolor' sub 20 la que se terminaría robando el protagonismo, ya que tiene asegurada su participación en la Copa Mundial 2025 que se llevará a cabo a partir del 27 de septiembre

La 'tricolor' sub 20 ha demostrado gran talento en los partidos amistosos y en el sudamericano que le dio la clasificación a este nuevo Mundial. Sin embargo, César Torres ya llegaría con "dolores de cabeza" a esta competencia, ya que contaría con varias bajas para el microciclo que quiere llevar a cabo, entre ellas la de Néiser Villarreal por lesión y la del delantero de América de Cali, Yojan Garcés. 

América no prestaría a Yojan Garcés para la Selección Colombia

El delantero de 19 años que milita actualmente en América sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol, no solo por la polémica que se ha armado con respecto a su futuro deportivo, sino porque ahora comenzaría a perder protagonismo en la 'tricolor' por decisiones del club 'escarlata'. 

América no pasa por su mejor momento deportivo desde que inició el segundo semestre y los problemas siguen apareciendo con el pasar de los días. En esta ocasión el equipo comandado por Diego Raimondi no solo se encuentra sufriendo por la falta de resultados positivos, sino también por ausencias significativas por lesión o convocatoria a sus respectivas selecciones por fecha FIFA, tal como ocurrió recientemente con Rodrigo Holgado y Luis Ramos, dos importantes atacantes. 

 

Frente a esta situación y en vista de la convocatoria de la Selección Colombia Sub 20 del profesor, César Torres, se estaría evaluando la posibilidad de retener a Yojan Garcés para que se quede de cara a la fecha de clásicos, en donde disputarán el partido contra Cali el domingo 7 de septiembre. 

Fixture de la Selección Colombia para el Mundial Sub 20 2025

Calendario de Partidos (Grupo E)

  • Lunes, 29 de septiembre de 2025
    Colombia U20 vs Arabia Saudita U20
    Hora: 7:00 PM (hora local) – Estadio Fiscal, Talca, Chile 

  • Jueves, 2 de octubre de 2025
    Colombia U20 vs Noruega U20
    Hora: 4:00 PM (hora local) – Estadio Fiscal, Talca, Chile 

  • Domingo, 5 de octubre de 2025
    Nigeria U20 vs Colombia U20
    Hora: 7:00 PM (hora local) – Talca, Chile

 
