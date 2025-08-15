Actualizado:
América prepara el regreso de un arquero: hay contrato hasta diciembre
América de Cali no deja de sorprender y podría recuperar a un arquero que tiene contrato hasta diciembre.
América de Cali vuelve a ser noticia en el mundo del Fútbol Profesional Colombiano, ya que no pasa por su mejor momento deportivo y los malos resultados, a nivel nacional e internacional, le podrían costar pronto la salida al estratega argentino, Diego Gabriel Raimondi.
Uno de los principales problemas de la escuadra 'escarlata' fue sin duda alguna fue que durante el mercado de fichajes se quedó sin varias piezas importantes, como la de Juan Fernando Quintero y Duván Vergara, además de los jugadores que se encuentran en el departamento médico. Sin embargo, podrían recuperar a un jugador más que se había lesionado en noviembre y estaría a poco de retornar a las canchas, el guardameta, Luis David Quintero.
Quintero alista su regreso con América de Cali
Raimondi debutó con el "pie izquierdo" al mando de América, hasta el momento uno de sus logros más destacados ha sido vencer a Bahía en los playoff de la Copa Sudamericana, pero este sueño podría llegar a su final en los octavos de final, ya que Fluminense le habría sacado una significativa ventaja en el Estadio Pascual Guerrero.
La salida del técnico estaría casi que concretada, dependiendo de lo que pueda llegar a pasar con Fluminense en Brasil, pero lo que si es seguro que ya sea a Raimondi o el estratega que esté al mando, podría contar con el refuerzo de un guardameta Luis David Quintero, quien se estaría recuperando de buena manera de la lesión que sufrió en la temporada 2024.
El portero de 27 años sufrió una lesión de ligamento cruzado en su rodilla izquierda, pero según dio a conocer el periodista, Mariano Olsen, cumple readaptación personalizada en las canchas de Cascaja y podría llegar a estar disponible antes de lo esperado.
LUIS DAVID QUINTERO (27) acelera su puesta a punto luego de la lesión de rodilla que sufrió en noviembre.— Mariano Olsen (@olsendeportes) August 15, 2025
El arquero del @AmericadeCali cumple readaptación personalizada en las canchas de Cascajal, bajo la supervisión de Ricardo Andrade.
Su contrato finaliza el 31 de diciembre. pic.twitter.com/IZkSRcysoj
¿Cuándo será el partido de vuelta entre América vs Fluminense en octavos de la Copa Sudamericana?
El partido de vuelta entre América de Cali y Fluminense por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 se disputará el martes 19 de agosto, a las 7:30 p.m. hora de Colombia, en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro
