América prepara el regreso de un arquero: hay contrato hasta diciembre

América de Cali vuelve a ser noticia en el mundo del Fútbol Profesional Colombiano, ya que no pasa por su mejor momento deportivo y los malos resultados, a nivel nacional e internacional, le podrían costar pronto la salida al estratega argentino, Diego Gabriel Raimondi.

Uno de los principales problemas de la escuadra 'escarlata' fue sin duda alguna fue que durante el mercado de fichajes se quedó sin varias piezas importantes, como la de Juan Fernando Quintero y Duván Vergara, además de los jugadores que se encuentran en el departamento médico. Sin embargo, podrían recuperar a un jugador más que se había lesionado en noviembre y estaría a poco de retornar a las canchas, el guardameta, Luis David Quintero.

Le puede interesar: Jugador de Millonarios usa la camiseta de América y confesó ser hincha

Quintero alista su regreso con América de Cali

Raimondi debutó con el "pie izquierdo" al mando de América, hasta el momento uno de sus logros más destacados ha sido vencer a Bahía en los playoff de la Copa Sudamericana, pero este sueño podría llegar a su final en los octavos de final, ya que Fluminense le habría sacado una significativa ventaja en el Estadio Pascual Guerrero.

La salida del técnico estaría casi que concretada, dependiendo de lo que pueda llegar a pasar con Fluminense en Brasil, pero lo que si es seguro que ya sea a Raimondi o el estratega que esté al mando, podría contar con el refuerzo de un guardameta Luis David Quintero, quien se estaría recuperando de buena manera de la lesión que sufrió en la temporada 2024.