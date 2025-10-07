Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 18:43
América presentó su nueva camiseta en homenaje al tricampeonato de los 2000
América presentó una equipación especial en conmemoración al mítico equipo de Jaime De La Pava.
América de Cali vuelve a encender la llama de la nostalgia y el orgullo con el lanzamiento una nueva camiseta de edición especial para la temporada 2025-26, una pieza que rinde homenaje al inolvidable tricampeonato conquistado entre los años 2000 y 2002.
Lea también: Protestas en Bogotá pusieron en riesgo la llegada de América al partido con Millonarios
Con el sello de la marca sponsor del club, el diseño combina elegancia y sentimiento, evocando una de las etapas más brillantes del club vallecaucano, cuando dominó con autoridad el fútbol nacional.
🇦🇹 Una pasión que inspira, una historia que continúa... 👹— América de Cali (@AmericadeCali) October 7, 2025
🏬 Visita nuestras tiendas físicas y adquiere tu camiseta ahora. 🛒
💲 Precio: $300.000#AméricaEsLaRazón#Tricampeón pic.twitter.com/XAyU6ODXGX
Desde su presentación, el equipo escarlata dejó claro que esta no sería una camiseta más, sino un verdadero tributo a la época dorada de los comienzos del milenio. En el mensaje oficial del club se lee: “Cada hilo de esta camiseta revive la magia de una época dorada, donde América fue imparable y dominó por 3 años el Fútbol Profesional Colombiano. ¡Ya está aquí el tributo a nuestro último Tricampeonato!”. Con estas palabras, la institución apeló directamente al corazón de sus seguidores, recordando los días en los que la escuadra caleña marcaba el ritmo del torneo.
El uniforme conserva el tradicional color rojo, emblema del conjunto vallecaucano, acompañado de detalles en blanco que aportan un contraste sobrio y moderno. Uno de los rasgos más distintivos es la franja sobre los hombros, donde se alternan el logotipo de Le Coq Sportif y el icónico “diablo” del escudo americano.
Además, en la parte alta de la espalda destacan tres estrellas de plata, símbolo del tricampeonato obtenido. Estos elementos no solo aportan estética, sino también una carga emocional que remite al orgullo de una generación triunfadora en el América.
El club destacó que “no es solo una camiseta. Es pasión, arte y grandeza”, reafirmando que la prenda trasciende lo deportivo para convertirse en un emblema sentimental. Con ese mensaje, América de Cali invita a los hinchas a revivir los años en los que el equipo brillaba con nombres como Jersson González, Julián Vásquez, Fabián Vargas y Jaime De La Pava, figuras clave de aquella época gloriosa.
En otras noticias
MONTERO EL NUEVO 'CAPRICHO' DE UN EQUIPO DEL FPC
La nueva camiseta ya se encuentra disponible en tiendas oficiales y próximamente estará habilitada para su compra en plataformas virtuales. Su precio es de 300.000 pesos colombianos, lo que la convierte en una pieza de colección para los seguidores del cuadro escarlata.
Le puede interesar: América tiene listo el reemplazo de Holgado tras problemas con la FIFA
El estreno en cancha se dará en un escenario ideal: el duelo frente a Millonarios en el Estadio El Campín, correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025. Un encuentro cargado de simbolismo, pues enfrenta a dos de los clubes más tradicionales del país y con la necesidad urgente de sumar puntos para acercarse a la clasificación.
Fuente
Antena 2