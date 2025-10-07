América presentó su nueva camiseta en homenaje al tricampeonato de los 2000

Desde su presentación, el equipo escarlata dejó claro que esta no sería una camiseta más, sino un verdadero tributo a la época dorada de los comienzos del milenio. En el mensaje oficial del club se lee: “Cada hilo de esta camiseta revive la magia de una época dorada, donde América fue imparable y dominó por 3 años el Fútbol Profesional Colombiano. ¡Ya está aquí el tributo a nuestro último Tricampeonato!”. Con estas palabras, la institución apeló directamente al corazón de sus seguidores, recordando los días en los que la escuadra caleña marcaba el ritmo del torneo.

El uniforme conserva el tradicional color rojo, emblema del conjunto vallecaucano, acompañado de detalles en blanco que aportan un contraste sobrio y moderno. Uno de los rasgos más distintivos es la franja sobre los hombros, donde se alternan el logotipo de Le Coq Sportif y el icónico “diablo” del escudo americano.

Además, en la parte alta de la espalda destacan tres estrellas de plata, símbolo del tricampeonato obtenido. Estos elementos no solo aportan estética, sino también una carga emocional que remite al orgullo de una generación triunfadora en el América.

El club destacó que “no es solo una camiseta. Es pasión, arte y grandeza”, reafirmando que la prenda trasciende lo deportivo para convertirse en un emblema sentimental. Con ese mensaje, América de Cali invita a los hinchas a revivir los años en los que el equipo brillaba con nombres como Jersson González, Julián Vásquez, Fabián Vargas y Jaime De La Pava, figuras clave de aquella época gloriosa.