América protagonizó una batalla campal salvaje: vendría dura sanción

El América de Cali hizo la tarea en condición de local después de vencer en un apretado partido a La Equidad en el que hubo golpes de uno y otro. Los aseguradores llevaron el juego a un empate agónico y en el último segundo, Yojan Garcés dio el golpe para llevarse los tres puntos y seguir soñando con una posible clasificación para los cuadrangulares semifinales.

Con los tres puntos, les quedan quince unidades en juego y podrían llegar a la línea de los 30 que en anteriores torneos ha sido el umbral de clasificación. Afortunadamente, siguen en pie, pero, la institución dejó una penosa cara en la cantera durante el enfrentamiento entre la Academia Alemana y el América.

Un duelo válido por el Torneo de las Américas de la categoría Sub-17, precisamente, los clubes deben actuar como guías y líderes en la formación deportiva. Tienen que ser ejemplares en la proyección de jugadores y de las nuevas generaciones. Sin embargo, en el partido ante Academia Alemana, hubo un vergonzoso capítulo.

LA BATALLA CAMPAL DE AMÉRICA CONTRA ÁRBITROS

Y es que, después del partido que terminó ganando la Academia Alemana con un marcador de 4-3 frente a América de Cali, todo se vino abajo cuando finalizó el juego por un reclamo del cuadro escarlata que desembocó en una persecución de representantes del elenco americano contra la terna arbitral.

Carlos ‘el petiso’ Arango de Zona Libre de Humo filtró los videos en donde se ve un episodio vergonzoso en donde tendría que haber castigos para el América de Cali que se descontroló tras la derrota.

El ‘petiso’ Arango señaló que, “el delegado de América de Cali era Daniel Pabón Martan, absoluta vergüenza este tipo de comportamientos, hasta un golpe de box vi de Pluto Meneses, ojo directiva roja, esto no se puede pasar por alto”. En ese sentido, habrá que esperar qué decisión tomará el organizador del torneo.

Sin duda alguna, este comportamiento antideportivo no marca ningún buen escenario para el América ni para las generaciones que vendrán en los próximos años. La Sub-17 del cuadro escarlata quedó retratada en un capítulo penoso que debería ser castigado.

AMÉRICA LANZÓ UN COMUNICADO LAMENTANDO LOS HECHOS

Horas más tarde, el América de Cali emitió un comunicado en donde indican que, “América de Cali lamenta los hechos ocurridos este domingo en las canchas de fútbol La Troja, durante el desarrollo del Torneo Las Américas en las que se vieron involucrados jugadores y cuerpo técnico de nuestra categoría Sub-17.

Estos actos no reflejan el espíritu deportivo ni los valores que promueven y representan nuestros equipos profesionales y Categorías de Formación. Como equipo, se tomarán las medidas necesarias para que situaciones como estas no vuelvan a presentarse. Desde nuestra institución ofrecemos disculpas a la Liga del Fútbol del Valle, reafirmando nuestro compromiso con el fútbol en paz”.

En los próximos días, seguramente se conocerá las sanciones que tomarán los organizadores por una situación que se fue de las manos en una batalla campal en el fútbol juvenil.