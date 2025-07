América RECHAZÓ millonaria oferta de River Plate: envió contrapropuesta

América de Cali se quedó con las manos vacías en una nueva edición de la Liga BetPlay al quedar eliminado en la instancia de los cuadrangulares. Aunque es importante mencionar que destacó a nivel internacional, ya que con ayuda de figuras como Juan Fernando Quintero, Duván Vergara y Luis Ramos, consiguieron un cupo a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, los "dolores de cabeza" para la escuadra 'escarlata' no se quedaron solo en la eliminación del club, sino que se intensificaron en el mercado de fichajes cuando se comenzó a dar la salida de futbolistas como Juan Fernando Quintero, quien no continuaría para el semestre de clausura y River Plate sería el equipo que lo volvería a contratar, aunque las directivas de América no le han dejado las cosas fáciles, ya que rechazaron la primera oferta y lanzaron una contrapropuesta.

América rechazó más de 2 millones de dólares por Juan Fernando Quintero

Desde un principio América de Cali sabía que mantener a Quintero no sería tarea sencilla debido a su gran presente deportivo, aún así lo supieron aprovechar, le sacaron provecho deportivamente y ahora lo harán en cuanto a lo económico, ya que al contar con sus derechos como jugador y ponerse al día con los pagos estipulados en su contrato, pueden disponer del manejo que quieran darle a su fichaje.

Al enterarse de esta situación, River Plate no se quedó de "brazos cruzados" y comenzó a trabajar en volver a contratar a Quintero, habiendo enviado una propuesta inicial de 2.25 millones de dólares. Aunque la oferta fue más alta de lo que se esperaba, tomando en cuenta lo que pagó la 'mechita' por él, la mesa directiva la rechazó.