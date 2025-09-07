América recibe otra mala noticia: lesión deja figura deja varias semanas fuera

América de Cali es uno de los equipos que más se ha robado las miradas en el semestre de clausura de la temporada 2025, pero no justamente porque destaque deportivamente, sino porque los malos resultados han venido acompañando a la escuadra 'escarlata' desde el final de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-I, en donde quedaron eliminados y con una deplorable participación.

La 'mechita' comenzó con el "pie izquierdo", se despidió de la Copa Sudamericana tras caer en los octavos de final ante Fluminense y en la presente edición de Liga BetPlay se está quedando con el último lugar de la tabla de posiciones, lo que le costó la salida del cargo de director técnico a Diego Raimondi y la situación seguiría empeorando al darse a conocer un parte médico desalentador de Éder Álvarez Balanta.

Le puede interesar: Gamero se aprovechará de la debilidad de América: lanzó advertencia

Balanta vuelve a recaer en lesión y quedaría sin jugar varias semanas en América

América todavía no ha tomado una decisión oficial en cuanto a su nuevo director técnico, pero el nombre que más ha sonado por el momento y con el cual tendrían las negociaciones más avanzadas sería David González. Por el momento el mando lo tiene Álex Escobar, quien debutó con victoria y clasificación en la Copa BetPlay ante Atlético Bucaramanga.

Por el momento, Escobar continuaría al mando y su siguiente reto sería el clásico ante Deportivo Cali, enfrentamiento al cual llegará con una baja sensible, ya que nuevamente se dio a conocer que el mediocampista bogotano, Eder Álvarez Balanta, volvió a sufrir una recaída de la lesión que le ha dejado un rendimiento bastante irregular desde que firmó con la 'mechita'.