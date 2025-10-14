América recupera figura de Selección para Copa BetPlay contra Junior

América ha venido de menos a más desde que David González asumió el cargo de director técnico del club tras la salida de Diego Raimondi. El antioqueño ha implantado una idea de juego diferente que le ha venido dando resultados positivos que lo ilusionan con alcanzar a clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, pero también con seguir avanzando en la Copa BetPlay.

El siguiente reto de González con el cuadro 'escarlata' será justamente el partido de vuelta contra Junior de Barranquilla en los cuartos de final de la Copa BetPlay. América llega con ventaja en el marcador global de un gol que consiguió en condición de visitante y ahora llegaría a rematar la serie en el Pascual Guerrero con un importante regreso como lo es el de Luis Ramos, quien estaba concentrado con la Selección de Perú.

Luis Ramos regresó a entrenar con América y jugaría contra Junior

América pasa por su mejor momento en la Liga BetPlay, completó tres victorias en sus últimos cinco partidos y está a tres puntos de alcanzar al equipo que se encuentra con el último cupo para clasificar a los cuadrangulares.

Se espera que esta buena racha de la 'mechita' se extienda a la Copa BetPlay en una instancia crucial como lo son los cuartos de final para avanzar hasta las semifinales. Para este duelo América no solo llega con ventaja en el marcador, sino que también podrá contar con una esperado regreso como lo es el de Luis Ramos.