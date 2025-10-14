Actualizado:
Mar, 14/10/2025 - 13:08
América recupera figura de Selección para Copa BetPlay contra Junior
América de Cali se refuerza para enfrentar a Junior en el partido de vuelta de la Copa BetPlay.
América ha venido de menos a más desde que David González asumió el cargo de director técnico del club tras la salida de Diego Raimondi. El antioqueño ha implantado una idea de juego diferente que le ha venido dando resultados positivos que lo ilusionan con alcanzar a clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, pero también con seguir avanzando en la Copa BetPlay.
El siguiente reto de González con el cuadro 'escarlata' será justamente el partido de vuelta contra Junior de Barranquilla en los cuartos de final de la Copa BetPlay. América llega con ventaja en el marcador global de un gol que consiguió en condición de visitante y ahora llegaría a rematar la serie en el Pascual Guerrero con un importante regreso como lo es el de Luis Ramos, quien estaba concentrado con la Selección de Perú.
Luis Ramos regresó a entrenar con América y jugaría contra Junior
América pasa por su mejor momento en la Liga BetPlay, completó tres victorias en sus últimos cinco partidos y está a tres puntos de alcanzar al equipo que se encuentra con el último cupo para clasificar a los cuadrangulares.
Se espera que esta buena racha de la 'mechita' se extienda a la Copa BetPlay en una instancia crucial como lo son los cuartos de final para avanzar hasta las semifinales. Para este duelo América no solo llega con ventaja en el marcador, sino que también podrá contar con una esperado regreso como lo es el de Luis Ramos.
El delantero peruano se concentró con su selección nacional para el duelo en el que cayeron ante Chile por un marcador de 2-1, pero sorprendió en las redes sociales del club al verse nuevamente entrenando para ponerse al día y estar presente en el compromiso ante Junior que se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre.
🇵🇪 ¡Luis Ramos está de vuelta! ⚽️🎯 pic.twitter.com/QC6b8gflGn— América de Cali (@AmericadeCali) October 13, 2025
¿Cómo le ha ido a Luis Ramos jugando con América?
La llegada del peruano al conjunto 'escarlata' se dio a inicios de la temporada 2025 y desde entonces ha tenido la oportunidad de jugar 42 partidos, más de 2.100 minutos dentro del terreno de juego en los que se ha podido reportar con 11 anotaciones y dos asistencias.
