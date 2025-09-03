América sacó la casta ante Bucaramanga y se metió en cuartos de Copa Betplay

América de Cali se midió en condición de local ante Atlético Bucaramanga por los octavos de final de la Copa Betplay. Durante el partido de vuelta jugado en el Estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana, los dirigidos por Alex Escobar se hicieron fuertes y pegaron duro para quedarse con la serie.

Andrés Mosquera Guardia fue el encargado de abrir la cuenta para los rojos con un remate en el área. El defensor americano se levantó tras un centro de costado y al minuto 11 abrió la cuenta para los locales en el partido de vuelta. Un tanto que complicaba la situación para el equipo dirigido por Leonel Álvarez.

A partir de esa jugada, Bucaramanga tuvo algunas opciones sobre la portería de Joel Graterol, pero cedió la pelota a los diablos rojos. Con esto y el objetivo de ponerse por delante en la serie, los escarlatas dieron el paso hacia adelante para ir en busca de más. Nuevamente, Andrés Mosquera Guardia apreció para al minuto 44 aumentar la cuenta para el 2-0.

Los ingresos de Andrés Roa y Cristian Tovar generaron varias llegadas de peligro en la portería del Bucaramanga, pero no se pudieron transformar en aumentar la cuenta. Sin embargo, los visitantes tampoco aprovecharon algunas opciones y la expulsión de Fabián Sambueza terminó siendo determinante para el resultado que acabó con 2-0 y el 2-1 en la serie para la clasificación americana.