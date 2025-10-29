Actualizado:
Mié, 29/10/2025 - 09:58
América sacude la casa: filtran primeras bajas de peso para el 2026
América sabe que tiene la presión de ganar un título luego de 5 años sin hacerlo.
América de Cali se alista para lo que será el remate de la Liga Betplay 2025-2. Con tres partidos por jugar y metido en la pelea por un cupo en los ocho, el elenco escarlata sabe que ya debe ir pensando en lo que será el proyecto deportivo del siguiente año. Los rojos necesitan una renovación en la nómina de cara al 2026.
Los dirigidos por David González saben que el reto no es sencillo para este campeonato, pero la idea es lograr el objetivo de clasificar a los ocho y ser protagonista en los cuadrangulares para sellar la clasificación a la Copa Libertadores, Ante ello, desde Cascajal ya se han filtrado los primeros nombres que podrían salir del equipo en el próximo año.
Según lo revelado desde el entorno cercano al América de Cali, la directiva del rojo ya planea las salidas de jugadores de cara al siguiente año. La dirección deportiva ve que varios jugadores cumplieron su ciclo en la institución y otros no consiguieron tener el impacto esperado.
Para David González la idea es fortalecer un proyecto deportivo con una base sólida y con jugadores jóvenes, pensando en que el equipo competirá en tres o cuatro frentes para el próximo año. Por ello, en el recambio habría jugadores de recorrido y peso que no seguirían en la nómina.
Aunque se ha confirmado que el equipo trabaja en la renovación de Joel Graterol, uno de los que se marcharía sería Daniel Bocanegra. El central con pasado en Atlético Nacional no sería renovado luego de un semestre bastante irregular y en el que fue uno de los jugadores más cuestionados en la primera mitad del clausura.
Otra de las figuras que podría marcharse del rojo sería Sebastián Navarro. El mediocampista que llegó de Fortaleza fue una de las grandes promesas al aterrizar en el onceno americano, pero el paso del tiempo hizo caer las expectativas sobre su potencial. El bogotano no logró consolidarse como un revulsivo ni una alternativa de nivel en las etapas de 'Polilla' Da Silva, Raimondi o ahora con González.
Por el lado del arco también habría una salida. Aunque la titular de la portería roja se ha turnado entre Jorge Soto y Graterol, el que no ha sumado muchos minutos es Santiago Silva. El uruguayo atajó un par de penales y ganó algunos puntos claves para el equipo, pero quiere sumar minutos y no entra en las cuentas del técnico para el siguiente curso.
👹👀 América ya piensa en renovar algunos jugadores para 2026.— 🔴América es la Razón🔴 (@Team___AER) October 28, 2025
📌 Se trabaja en la renovación de Joel Graterol.
✅ Es muy probable que América compre a Jean Pestaña y Luis Ramos.
🔴 Silva y Navarro lejos de continuar en América.
❌ Bocanegra no sería renovado.
ℹ️ @PSierraR pic.twitter.com/SOF3Domlkf
América sabe que de ganar el cupo a la Copa Libertadores debe armar una nómina de alto nivel. Por ello, la directiva del rojo buscaría varios fichajes para reforzar la nómina de cara al siguiente curso. En caso de no lograr la clasificación, igual los americanos tendrán la obligación de pelear el título de la Liga Betplay en el siguiente año.
Por ahora, la consigna en la casa roja es una sola; lograr el tiquete a cuadrangulares en este semestre. El elenco escarlata cerrará su participación en la fase del todos contra todos de la Liga Betplay con tres partidos claves. Visitará a Chicó, será local ante Unión Magdalena y rematará el campeonato ante Independiente Medellín en la capital antioqueña.
