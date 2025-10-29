América sacude la casa: filtran primeras bajas de peso para el 2026

Según lo revelado desde el entorno cercano al América de Cali, la directiva del rojo ya planea las salidas de jugadores de cara al siguiente año. La dirección deportiva ve que varios jugadores cumplieron su ciclo en la institución y otros no consiguieron tener el impacto esperado.

Para David González la idea es fortalecer un proyecto deportivo con una base sólida y con jugadores jóvenes, pensando en que el equipo competirá en tres o cuatro frentes para el próximo año. Por ello, en el recambio habría jugadores de recorrido y peso que no seguirían en la nómina.

Aunque se ha confirmado que el equipo trabaja en la renovación de Joel Graterol, uno de los que se marcharía sería Daniel Bocanegra. El central con pasado en Atlético Nacional no sería renovado luego de un semestre bastante irregular y en el que fue uno de los jugadores más cuestionados en la primera mitad del clausura.

Otra de las figuras que podría marcharse del rojo sería Sebastián Navarro. El mediocampista que llegó de Fortaleza fue una de las grandes promesas al aterrizar en el onceno americano, pero el paso del tiempo hizo caer las expectativas sobre su potencial. El bogotano no logró consolidarse como un revulsivo ni una alternativa de nivel en las etapas de 'Polilla' Da Silva, Raimondi o ahora con González.

Por el lado del arco también habría una salida. Aunque la titular de la portería roja se ha turnado entre Jorge Soto y Graterol, el que no ha sumado muchos minutos es Santiago Silva. El uruguayo atajó un par de penales y ganó algunos puntos claves para el equipo, pero quiere sumar minutos y no entra en las cuentas del técnico para el siguiente curso.