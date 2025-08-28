Actualizado:
Jue, 28/08/2025 - 18:16
América sale al paso de la polémica y anuncia nuevo fichaje: oficial
Se dio a conocer el nuevo jugador del América de Cali.
América de Cali confirmó la incorporación del mediocampista Andrés Felipe Tello como nuevo jugador de su plantilla profesional.
El futbolista llega en condición de agente libre y será inscrito en el mercado de jugadores libres habilitado por la Dimayor. La vinculación se dio tras superar los exámenes médicos correspondientes y cumplir con los requisitos administrativos exigidos.
🇦🇹 ¡Bienvenido a la Pasión de un Pueblo, Andrés Tello! El habilidoso volante llega para reforzar el mediocampo Escarlata y aportar todo su talento vistiendo nuestra camiseta. 👹 pic.twitter.com/1AcU0N5WTY— América de Cali (@AmericadeCali) August 28, 2025
Tello, de 28 años, nació en Medellín y se formó en las divisiones menores de Envigado, club con el que debutó en el fútbol profesional colombiano. En 2015 dio el salto al fútbol europeo, al ser fichado por la Juventus de Italia. Con el equipo de Turín no disputó partidos oficiales, pero desde allí comenzó una carrera en distintas ligas italianas, principalmente en la Serie A y la Serie B.
El mediocampista pasó por varios clubes de Italia. Estuvo cedido en Cagliari y posteriormente en Empoli y Bari. Más tarde fue transferido a Benevento, equipo en el que permaneció varias temporadas, con participación regular en la Serie B. También jugó en Salernitana y Catania, lo que le permitió acumular experiencia en el balompié europeo durante casi una década.
En selecciones nacionales, Andrés Tello hizo parte de los procesos juveniles de Colombia. Estuvo convocado en la categoría Sub-17 y participó en el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2015. Ese mismo año integró la nómina que disputó el Mundial Sub-20 en Nueva Zelanda y posteriormente fue tenido en cuenta para el torneo Esperanzas de Toulon, en Francia.
El contrato que firmó con América de Cali tiene vigencia hasta junio de 2026. Su llegada se concretó dentro del periodo que permite la inscripción de jugadores libres, abierto entre el 25 y el 29 de agosto. Este espacio fue aprovechado por el club para reforzar su plantilla en medio de la actual temporada de la Liga BetPlay.
La decisión de vincular a Tello se enmarca en la búsqueda de alternativas para fortalecer el mediocampo. El cuerpo técnico evaluará su adaptación al esquema de juego y el tiempo necesario para que pueda estar disponible en la competencia oficial.
