Mar, 04/11/2025 - 16:12
América se desquitó con Malasia: exigen millonaria indemnización
América de Cali no se queda de brazos cruzados con el caso de Rodrigo Holgado y busca indemnización de la Selección de Malasia.
América de Cali sigue siendo noticia en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo porque "revivió" deportivamente tras la llegada de David González al banquillo técnico, sino porque la polémica con respecto al caso de Rodrigo Holgado y la Selección de Malasia se vuelve a encender.
El cuadro 'escarlata' está disputando las semifinales de la Copa BetPlay y también a punto de concretar su paso a los cuadrangulares finales de la liga. Sin embargo, el problema con Holgado tiene afectada a la directiva del club, la cual hizo un anuncio en contra de la Selección de Malasia en donde exige una indemnización por no poder contar con el jugador debido a la sanción de la FIFA.
América no le se la perdonó a Malasia por la sanción de Holgado
Rodrigo Holgado era uno de los jugadores más influyentes del equipo comandado por el estratega antioqueño, al punto en el que llegó a ser tomado en cuenta para jugar un par de fechas FIFA con la Selección de Malasia, de la cual se suponía que era "nativo".
Lamentablemente se empezaron a presentar una de irregularidades con respecto a los papeles que se habían presentado con algunos jugadores, incluyendo el caso de Holgado, por lo que decidieron sancionar a la selección y a los respectivos jugadores implicados, los cuales no podrán formar parte de ninguna actividad deportiva por 12 meses.
Esta drástica decisión de la FIFA obligó a América a tomar medidas al respecto, ya que perdieron una pieza importante en la zona ofensiva. Es por ello que, tal como se comentó en el programa La FM+ Fútbol, América habría exigido a la Selección de Malasia que pague los derechos económicos del jugador, prácticamente que lo indemnice, aunque Holgado tiene licencia no remunerada y no es un costo para América.
Próximo partido de América
América de Cali se pone al día en la Liga BetPlay y el siguiente reto será justamente contra Boyacá Chicó cumpliendo con el marco de la fecha 18. Este duelo había tenido que ser aplazado en varias ocasiones debido a la falta de estadio, pero finalmente se jugará el jueves 6 de noviembre en Estadio La Independencia de la ciudad de Tunja sobre las 18:10 p.m.
