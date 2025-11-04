América se desquitó con Malasia: exigen millonaria indemnización

América de Cali sigue siendo noticia en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo porque "revivió" deportivamente tras la llegada de David González al banquillo técnico, sino porque la polémica con respecto al caso de Rodrigo Holgado y la Selección de Malasia se vuelve a encender.

El cuadro 'escarlata' está disputando las semifinales de la Copa BetPlay y también a punto de concretar su paso a los cuadrangulares finales de la liga. Sin embargo, el problema con Holgado tiene afectada a la directiva del club, la cual hizo un anuncio en contra de la Selección de Malasia en donde exige una indemnización por no poder contar con el jugador debido a la sanción de la FIFA.

América no le se la perdonó a Malasia por la sanción de Holgado

Rodrigo Holgado era uno de los jugadores más influyentes del equipo comandado por el estratega antioqueño, al punto en el que llegó a ser tomado en cuenta para jugar un par de fechas FIFA con la Selección de Malasia, de la cual se suponía que era "nativo".

Lamentablemente se empezaron a presentar una de irregularidades con respecto a los papeles que se habían presentado con algunos jugadores, incluyendo el caso de Holgado, por lo que decidieron sancionar a la selección y a los respectivos jugadores implicados, los cuales no podrán formar parte de ninguna actividad deportiva por 12 meses.