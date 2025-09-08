Actualizado:
América se hunde en su crisis: Tulio Gómez tomaría decisión radical a futuro
América empató ante Cali en la fecha de clásicos en medio de un Pascual Guerrero casi vacío.
América de Cali vive un amargo momento en el fútbol profesional colombiano. El equipo escarlata ha sumado resultados muy flojos en el transcurso del semestre actual y su rendimiento llevó a la salida de Gabriel Raimondi como DT. Ante esto, varias situaciones en el equipo no se han manejado de la mejor manera.
Uno de los conflictos en la interna del América ha estado ligado a la posición de la hinchada. Durante la fecha 10 de la Liga Betplay contra Deportivo Cali, en el clásico, la baja asistencia del público marcó una inconformidad evidente con la gestión de la directiva. Por ello, Tulio Gómez y compañía se estarían replanteando varias situaciones.
¿Qué haría Tulio Gómez con América sin la presencia de los hinchas?
Según lo revelado desde la entraña del América, el dueño del conjunto escarlata tendría planteado un duro cambio de rumbo en el futuro del equipo. La decisión llegaría a causa de la baja asistencia de público al Pascual Guerrero para los partidos de local. Un hecho que golpea duramente las finanzas de la institución.
Tras ver las bajas afluencias de público y lo que se ha convertido en una protesta organizada por parte de los hinchas, la directiva americana se plantea la posibilidad de jugar a puerta cerrada. Para la parte administrativa del club no es viable alquilar el Estadio y los costos de logística para asumir una taquilla tan baja.
Ante esta situación lo que resolvería la directiva sería apostar por jugar a puerta cerrada. América pasaría a jugar sus duelos sin presencia de público, teniendo en cuenta lo que implica abrir el escenario. Los rojos buscan un equilibrio en las opciones para manejar de mejor manera la protesta del sector más radical de su hinchada.
Para la familia Gómez es evidente que la ausencia de la hinchada americana golpea de manera directa en los planes del equipo para reforzarse y competir de mejor manera en 2026. Por ello, también se busca establecer un contacto para solucionar la rencilla entre ambas partes.
¿Qué necesita América para recuperar terreno en Liga?
Después de jugar ocho partidos, el conjunto americano suma seis puntos. Un escenario complejo teniendo en cuenta que le restan doce partidos por jugar y con 36 puntos en juego deberá sumar cerca de 23 para pensar en la posibilidad de clasificar a los Cuadrangulares del segundo semestre.
El elenco que asumirá, según lo revelado David González, como nuevo entrenador necesita una gran campaña en el remate del campeonato. Los rojos aún tienen partidos pendientes ante Millonarios, Junior, Cali y Once Caldas, un calendario bastante difícil en el que los americanos no pueden ceder mucho terreno si sueñan con las semifinales del FPC y la Copa Libertadores 2026.
