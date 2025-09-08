América se hunde en su crisis: Tulio Gómez tomaría decisión radical a futuro

¿Qué haría Tulio Gómez con América sin la presencia de los hinchas?

Según lo revelado desde la entraña del América, el dueño del conjunto escarlata tendría planteado un duro cambio de rumbo en el futuro del equipo. La decisión llegaría a causa de la baja asistencia de público al Pascual Guerrero para los partidos de local. Un hecho que golpea duramente las finanzas de la institución.

Tras ver las bajas afluencias de público y lo que se ha convertido en una protesta organizada por parte de los hinchas, la directiva americana se plantea la posibilidad de jugar a puerta cerrada. Para la parte administrativa del club no es viable alquilar el Estadio y los costos de logística para asumir una taquilla tan baja.

Ante esta situación lo que resolvería la directiva sería apostar por jugar a puerta cerrada. América pasaría a jugar sus duelos sin presencia de público, teniendo en cuenta lo que implica abrir el escenario. Los rojos buscan un equilibrio en las opciones para manejar de mejor manera la protesta del sector más radical de su hinchada.

Para la familia Gómez es evidente que la ausencia de la hinchada americana golpea de manera directa en los planes del equipo para reforzarse y competir de mejor manera en 2026. Por ello, también se busca establecer un contacto para solucionar la rencilla entre ambas partes.