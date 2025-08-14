América se hunde más en la reclasificación y peligra la Sudamericana

América de Cali vuelve a causar polémica en el Fútbol Profesional Colombiano al sumar su tercera derrota consecutiva en la Liga BetPlay en el compromiso correspondiente a la fecha 7.

Sin duda alguna el presente deportivo de la 'mechita' no es el mejor y el puesto de Diego Gabriel Raimondi empieza a peligrar por su mal inicio como estratega. Aunque quedarse sin técnico no sería el único panorama negativo de América, pues esta nueva derrota le da un nuevo saldo negativo al cuadro 'escarlata'.

Tabla de la reclasificación tras la derrota de América

Hasta el momento, el único logro relevante de Raimondi al mando de América fue dejar en el camino a Bahía en los playoff de la Copa Sudamericana y avanzar a octavos, pero esto podría pasar impune tras las posible eliminación que se pueda dar ante Fluminense, ya que la escuadra brasileña le sacó ventaja en Cali con un marcador de 2-1.

A la 'mechita' le podría quedar aún salvar la liga, pero la que empieza a correr peligro es la tabla de la reclasificación, en donde llevan tres jornadas sin sumar puntos tras tres derrotas que lo están dejando de manera parcial en la sexta casilla, el penúltimo cupo para soñar con la clasificación en Copa Sudamericana.