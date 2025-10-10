América a todo o nada: última chance para clasificar a cuadrangulares

América de Cali vivió un momento amargo tras la derrota ante Millonarios en el partido válido por la fecha 14 de la Liga Betplay. El elenco escarlata comandado por David González cayó 2-1 ante los embajadores en una remontada que dejó al cuadro rojo muy lejos del grupo de los ocho.

Lea también: Tabla de la reclasificación tras la derrota de Medellín; cupos a Libertadores y Sudamericana

Tras el encuentro clave para meterse en la pelea por cupo a los Cuadrangulares, los vallecaucanos saben que las cuentas para llegar a semifinales están más que enredadas. Los caleños tienen un calendario complejo y ya hacen cuentas para llegar a la clasificación, sabiendo que necesitan casi un milagro.

América sueña con la épica: cuentas para clasificar a Cuadrangulares antes de la fecha 15

Después de la caída ante Millonarios, las cuentas en el cuerpo técnico y la nómina de América son claras. El equipo vallecaucano suma 14 puntos en 14 jornadas y necesita sumar al rededor de 16 unidades más para pelear por un cupo en los ocho mejores de la Liga Betplay.

Ahora el equipo americano está en el puesto 15 de la tabla de posiciones a seis puntos de Deportivo Cali, que ocupa la octava casilla a falta de seis jornadas para el cierre del año. Una campaña casi perfecta separa a los de David González de la clasificación a semifinales.

Para América el reto no será sencillo, los rojos necesitarán ganar cinco de los seis partidos que tienen en juego y sus rivales no son fáciles. El primer reto será el juego de local ante La Equidad en la siguiente jornada. Posteriormente, vendrá un duelo de alto calibre con el clásico ante Deportivo Cali en Palmaseca por la fecha 16 de la Liga Betplay.

De allí, los azules serán rivales de Junior en juego directo por la pelea en el grupo de los ocho. Para rematar, el elenco americano jugará ante Boyaca Chicó y Unión Magdalena que siguen en la pelea por asegurar su permanencia en primera división para 2026. En la última jornada los rojos jugarán ante Independiente Medellín en la capital antioqueña,

Sin embargo, más allá del irregular desempeño en la Liga Betplay, los rojos han recuperado terreno en la tabla de reclasificación, donde acumulan 61 puntos. Este registro los ubica la última posición para asegurar un cupo a torneos internacionales en 2026.

Le puede interesar: Millonarios, Cali y América 'pelean' por una figura de la Liga Betplay

América sabe que la clasificación a copas es un ingreso clave para su sostenibilidad financiera. Los premios otorgados por la CONMEBOL, sumados a la taquilla de los partidos internacionales en el Pascual Guerrero, representan un alivio significativo para las arcas del equipo.