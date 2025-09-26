Actualizado:
América se la juega toda: Holgado podría salvarse de la sanción de FIFA
América buscará una alternativa para no perder al delantero argentino por más de un año.
La Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió imponer sanciones a la Federación Malasia de Fútbol y a Rodrigo Holgado. Según lo revelado en el comunicado del máximo ente del fútbol mundial, la situación se presenta luego de que se incumplieran trámites legales en la documentación para la nacionalización del futbolista.
El ente acusa al futbolista del América de Cali y al combinado malasio por infringir el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA relativo a la falsificación de documentos. Todo esto causando una sanción al delantero argentino de doce meses de inhabilitación para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol
La federación malasia había enviado a la FIFA consultas sobre los criterios de convocatoria y, en dicho proceso, utilizó documentación manipulada para incluir un grupo de siete jugadores, entre los que se encontraba el atacante de los diablos ojos.
Para la FIFA, la infracción se hizo oficial cuando el 10 de junio de 2025, los siete futbolistas representaron a la selección de Malasia en el partido contra Vietnam correspondiente a la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudí 2027.
Seguido a ello fue que se recibió la denuncia sobre los problemas en la documentación. Allí fue cuando la Comisión Disciplinaria de la FIFA evaluó toda la documentación y notó las inconsistencias al respecto. Tras esto, la Federación Malasia de Fútbol deberá abonar a la FIFA una multa de 350.000 francos suizos. Mientras que el jugador pagará 2.000 francos.
Según lo revelado por el Código Disciplinario de la FIFA, los involucrados tienen diez días para solicitar la decisión fundamentada, que se publicará por los canales oficiales del estamento. Sin embargo, la otra instancia donde Holgado y América podrían evitar la sanción será la Comisión de Apelación de la FIFA.
🚨🇲🇾 Reitero. Imanol Machuca, Rodrigo Holgado y Facundo Garcés están SUSPENDIDOS por 12 meses por jugar indebidamente para Malasia.— Nahuel Lanzón (@nahuelzn) September 26, 2025
Utilizaron documentación falsa para su nacionalización. La Federación también fue sancionada. pic.twitter.com/YyNKGpstej
Por ahora, el cuerpo técnico liderado por David González busca seguir sumando puntos de cara a la tabla anual. Sin embargo, los resultados recientes reflejan la posibilidad de que los rojos puedan pelear el acceso a las semifinales y también disputar la opción de ser campeón del FPC. La baja de Holgado será clave y habrá que esperar hasta diciembre para sumar un nuevo atacante
Con ocho partidos por delante y la obligación de sumar casi de manera perfecta, los dirigidos por González deben encontrar rápidamente un equilibrio que les permita soñar con la clasificación. De lo contrario, el golpe no solo será deportivo, sino también económico.
