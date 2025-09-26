América se la juega toda: Holgado podría salvarse de la sanción de FIFA

La federación malasia había enviado a la FIFA consultas sobre los criterios de convocatoria y, en dicho proceso, utilizó documentación manipulada para incluir un grupo de siete jugadores, entre los que se encontraba el atacante de los diablos ojos.

Para la FIFA, la infracción se hizo oficial cuando el 10 de junio de 2025, los siete futbolistas representaron a la selección de Malasia en el partido contra Vietnam correspondiente a la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudí 2027.

Seguido a ello fue que se recibió la denuncia sobre los problemas en la documentación. Allí fue cuando la Comisión Disciplinaria de la FIFA evaluó toda la documentación y notó las inconsistencias al respecto. Tras esto, la Federación Malasia de Fútbol deberá abonar a la FIFA una multa de 350.000 francos suizos. Mientras que el jugador pagará 2.000 francos.

Según lo revelado por el Código Disciplinario de la FIFA, los involucrados tienen diez días para solicitar la decisión fundamentada, que se publicará por los canales oficiales del estamento. Sin embargo, la otra instancia donde Holgado y América podrían evitar la sanción será la Comisión de Apelación de la FIFA.