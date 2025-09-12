Actualizado:
Vie, 12/09/2025 - 18:20
América se reforzaría con goleador argentino: hay contrato hasta 2026
David González por fin recibe buena noticia y podría contar con delantero Argentino para reforzar a América.
América de Cali no viene pasando por su mejor momento deportivo, ya que en el transcurso de la temporada 2025 no ha podido sumar títulos, quedó eliminado de la Copa Sudamericana en los octavos de final y también perdió varias figuras importantes durante el mercado de fichajes.
Este bajo rendimiento del cuadro 'escarlata' también llevó a las directivas a cambiar de director técnico en tres ocasiones a lo largo de 2025, dándole una última oportunidad a David González, quien no ha debutado, se le han venido presentando varios problemas en cuanto a sanciones para sus jugadores, pero finalmente recibió una buena noticia y es que hay un delantero argentino, Juan Bautista Farías, quien milita en Atlético FC, aunque tiene contrato con América hasta diciembre de 2026 y expresó el deseo que tiene por regresar.
América podrá reforzarse con delantero argentino
América inicia una nueva etapa de la mano de David González en el Fútbol Profesional Colombiano, con un largo y complicado camino por recorrer tras el mal momento por el que pasó el equipo cuando Diego Raimondi estaba en el banquillo técnico.
El estratega antioqueño se convirtió en la última carta de las directivas del conjunto 'escarlata' para intentar salvar el semestre y junto con ello obtener la clasificación a los cuadrangulares de la liga de clausura. Sin embargo, estando ya a mediados de la Liga BetPlay, se espera que el proyecto de González sea a largo plazo, ya que claramente no es fácil tomar lasa riendas de un equipo que ya ha avanzado tanto en las competencias.
David tendrá la oportunidad de trabajar con América e ir consolidando poco a poco un equipo competitivo y más adelante de poder conformar una plantilla de jugadores acorde a sus necesidades e idea de juego, en donde podría llegar a contar con el delantero argentino, Juan Bautista Farías, quien brilla actualmente en Atlético FC y tiene contrato hasta diciembre de 2026, por lo que estaría dispuesto a regresar para ayudar al proyecto de González.
"Tengo el deseo de volver al @AmericadeCali porque me gusta mucho jugar ahí. Tengo contrato con @AmericadeCali hasta diciembre del otro año". Juan Bautista Farías, delantero de @AtleticoFCSA , en @LosCampeonesFM pic.twitter.com/1U0qj15Rh2— Los Campeones FM (@LosCampeonesFM) September 12, 2025
¿Cómo le ha ido a Juan Bautista Farías jugando con Atlético FC?
El delantero argentino de 21 años arribó en el inicio de la temporada 2025 a Atlético FC, equipo en el que ya ha podido jugar 23 partidos, más de 1.400 minutos dentro del terreno de juego en donde ya se ha podido reportar con 8 goles.
