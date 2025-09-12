América se reforzaría con goleador argentino: hay contrato hasta 2026

América de Cali no viene pasando por su mejor momento deportivo, ya que en el transcurso de la temporada 2025 no ha podido sumar títulos, quedó eliminado de la Copa Sudamericana en los octavos de final y también perdió varias figuras importantes durante el mercado de fichajes.

Este bajo rendimiento del cuadro 'escarlata' también llevó a las directivas a cambiar de director técnico en tres ocasiones a lo largo de 2025, dándole una última oportunidad a David González, quien no ha debutado, se le han venido presentando varios problemas en cuanto a sanciones para sus jugadores, pero finalmente recibió una buena noticia y es que hay un delantero argentino, Juan Bautista Farías, quien milita en Atlético FC, aunque tiene contrato con América hasta diciembre de 2026 y expresó el deseo que tiene por regresar.

América podrá reforzarse con delantero argentino

América inicia una nueva etapa de la mano de David González en el Fútbol Profesional Colombiano, con un largo y complicado camino por recorrer tras el mal momento por el que pasó el equipo cuando Diego Raimondi estaba en el banquillo técnico.

El estratega antioqueño se convirtió en la última carta de las directivas del conjunto 'escarlata' para intentar salvar el semestre y junto con ello obtener la clasificación a los cuadrangulares de la liga de clausura. Sin embargo, estando ya a mediados de la Liga BetPlay, se espera que el proyecto de González sea a largo plazo, ya que claramente no es fácil tomar lasa riendas de un equipo que ya ha avanzado tanto en las competencias.