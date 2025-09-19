América se rompe desde adentro: duro anuncio para el partido ante Once Caldas

Después de la poca afluencia de público en los últimos partidos de los 'diablos rojos' desde varias voces cercanas al equipo se hablaba de cambios para mover a la hinchada. Incluso se mencionó la alternativa de jugar en Bogotá los últimos partidos de local. Sin embargo, la decisión final fue lejos de lo mencionado.

América confirmó este viernes 19 de septiembre el cierre de casi todas las tribunas del Estadio Pascual Guerrero. Después de la baja afluencia de público, el club reveló que para el partido ante Once Caldas por la fecha 12 de la Liga Betplay solo estará habilitada la zona occidental del escenario del barrio San Fernando.

Con esto, los rojos se alistan para un cierre de campeonato en el que no contarán con un acompañamiento numeroso de público. Desde la interna del equipo se habla de respetar la postura de la hinchada, pero mantener la idea de que con la afición el equipo se vería mejor respaldado.

La preocupación va más allá del torneo actual. El irregular desempeño en la Liga Betplay ha impactado también la tabla de reclasificación, donde los rojos acumulan 55 puntos. Este registro los ubica en una posición incierta para asegurar un cupo a torneos internacionales en 2026.