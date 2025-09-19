Actualizado:
América se rompe desde adentro: duro anuncio para el partido ante Once Caldas
América confirmó una decisión clave a horas del partido ante Once Caldas.
América de Cali vive una de sus épocas más amargas en el Fútbol Profesional Colombiano. El elenco escarlata ha sumado siete puntos en lo que va del segundo semestre de la Liga Betplay y está muy cerca de quedar eliminado de la posibilidad de jugar los cuadrangulares.
Desde la capital vallecaucana, las sensaciones no son las mejores y la hinchada lo ha hecho saber. Los aficionados optaron por dejar de asistir al escenario de los vallecaucanos como protesta contra la directiva por los malos resultados y por las gestiones administrativas del club en el último lustro.
Después de la poca afluencia de público en los últimos partidos de los 'diablos rojos' desde varias voces cercanas al equipo se hablaba de cambios para mover a la hinchada. Incluso se mencionó la alternativa de jugar en Bogotá los últimos partidos de local. Sin embargo, la decisión final fue lejos de lo mencionado.
América confirmó este viernes 19 de septiembre el cierre de casi todas las tribunas del Estadio Pascual Guerrero. Después de la baja afluencia de público, el club reveló que para el partido ante Once Caldas por la fecha 12 de la Liga Betplay solo estará habilitada la zona occidental del escenario del barrio San Fernando.
Con esto, los rojos se alistan para un cierre de campeonato en el que no contarán con un acompañamiento numeroso de público. Desde la interna del equipo se habla de respetar la postura de la hinchada, pero mantener la idea de que con la afición el equipo se vería mejor respaldado.
La preocupación va más allá del torneo actual. El irregular desempeño en la Liga Betplay ha impactado también la tabla de reclasificación, donde los rojos acumulan 55 puntos. Este registro los ubica en una posición incierta para asegurar un cupo a torneos internacionales en 2026.
🇦🇹 ¡Hincha Escarlata! Esta noche 𝗦𝗢𝗟𝗢 estará habilitada la tribuna occidental.— América de Cali (@AmericadeCali) September 19, 2025
👉 Los abonados y aficionados ingresan con la boleta que adquirieron previamente. 🏟️ pic.twitter.com/g1XCEDg9h7
El cuerpo técnico liderado por David González ha insistido en que el plantel tiene la capacidad de revertir la situación. Sin embargo, los resultados recientes reflejan un problema de efectividad ofensiva y falta de definición en momentos claves. El empate ante Bucaramanga fue el cuarto partido consecutivo sin victoria.
América de Cali enfrenta un tramo decisivo de su calendario. Con diez partidos por delante y la obligación de sumar casi de manera perfecta, los dirigidos por González deben encontrar rápidamente un equilibrio que les permita soñar con la clasificación. De lo contrario, el golpe no solo será deportivo, sino también económico.
