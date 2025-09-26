Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 07:18
América sería el juez principal en el descenso de la Liga Betplay 2025
América buscará lograr su clasificación a cuadrangulares con un calendario más que complicado.
La batalla por el descenso en la Liga Betplay 2025 se ha convertido en un verdadero drama para varios clubes del fútbol colombiano. Con un rendimiento por debajo de las expectativas, Unión Magdalena, Envigado y Boyacá Chicó ven cada vez más reducida la posibilidad de asegurar su permanencia en la máxima categoría. Las opciones de descontar puntos se vuelven escasas y a ocho fechas del final del campeonato hay clubes casi sentenciados.
Lea también: David González, con desazón, recordó la eliminación de Millonarios ante Santa Fe
Durante las últimas horas, se concretó que hay un equipo que jugará como juez decisivo en la pelea por la permanencia. América de Cali, equipo que vivió el amargo paso por la B durante cinco temporadas, será el elenco encaminado a tener la obligación de partir como juez en la pelea por la permanencia.
En otras noticias
¿SE EQUIVOCÓ EL PRESIDENTE DEL PASTO?
América podría sentenciar el descenso en la Liga Betplay 2025
El conjunto escarlata acumula 13 unidades en 12 encuentros y sabe que tiene un calendario bastante complicado. Allí, con la meta de clasificar a Cuadrangulares, los escarlatas tendrán que medirse con Envigado, Chicó y Unión Magdalena en sus partidos restantes.
Inicialmente, los rojos se medirán ante la tradicional cantera naranja que tiene prácticamente sentenciada su caída a la segunda división. Con 92 puntos en 110 compromisos y un promedio de 0,86, la desventaja frente a sus rivales es abismal. Faltando 8 duelos para el final, en caso de perder ante los americanos, el cuadro antioqueño tendría que ganar sus siete partidos restantes para salvarse del descenso.
Para los antioqueños, su lucha por la permanencia podría terminar en la fecha 13 con el encuentro ante América. Una derrota deja a los naranjas sentenciados a la segunda división y con su caída asegurada. Sin embargo, el cuadro rojo también será juez de Boyacá Chicó y Unión Magdalena.
América recibirá a boyacenses y samarios en las fechas 18 y 19. Allí, el cuadro comandado por David González, que busca lograr su paso a los ocho clasificados, tendrá que ganar sus dos compromisos y podría acabar siendo juez de los elencos que jugarán en el Torneo Betplay en 2026.
🏠 Próximo partido: 🆚 Envigado FC ⚽— América de Cali (@AmericadeCali) September 25, 2025
📆 Domingo, 28 de septiembre
🕑 2:00 p.m.
🏟️ Pascual Guerrero
📺 @WinSportsTV ➕ pic.twitter.com/ii6xVp4E9q
De momento, la expectativa se centra en cómo terminará la fase “todos contra todos” de la Liga Betplay. Si se cumplen los pronósticos estadísticos, Envigado descendería casi 18 años después de su último ascenso, cuando fue campeón del Torneo de la Primera B en 2007. Su otro acompañante sería Unión Magdalena, que parece muy lejos de poder recuperar la desventaja.
Le puede interesar: Jesurún le quita la ilusión de selección a Bogotá: "Es insuficiente"
Además, aún no se ha definido si para 2026 serán cuatro equipos los que pierdan la categoría con la intención de reducir la primera división a 18 clubes, lo que pondría aún más tensión en esta recta final. Sin embargo, todo apunta que ese modelo se aplicará hasta 2027.
Tabla del descenso Liga Betplay tras la fecha 12
|Equipo
|Promedio
|Puntos
|PJ
|20
|Unión Magdalena
|0,68
|22
|32
|19
|Envigado FC
|0,86
|92
|110
|18
|Boyacá Chicó
|1,02
|113
|110
|17
|La Equidad
|1,16
|128
|110
Fuente
Antena 2