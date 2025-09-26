América sería el juez principal en el descenso de la Liga Betplay 2025

América podría sentenciar el descenso en la Liga Betplay 2025

El conjunto escarlata acumula 13 unidades en 12 encuentros y sabe que tiene un calendario bastante complicado. Allí, con la meta de clasificar a Cuadrangulares, los escarlatas tendrán que medirse con Envigado, Chicó y Unión Magdalena en sus partidos restantes.

Inicialmente, los rojos se medirán ante la tradicional cantera naranja que tiene prácticamente sentenciada su caída a la segunda división. Con 92 puntos en 110 compromisos y un promedio de 0,86, la desventaja frente a sus rivales es abismal. Faltando 8 duelos para el final, en caso de perder ante los americanos, el cuadro antioqueño tendría que ganar sus siete partidos restantes para salvarse del descenso.

Para los antioqueños, su lucha por la permanencia podría terminar en la fecha 13 con el encuentro ante América. Una derrota deja a los naranjas sentenciados a la segunda división y con su caída asegurada. Sin embargo, el cuadro rojo también será juez de Boyacá Chicó y Unión Magdalena.

América recibirá a boyacenses y samarios en las fechas 18 y 19. Allí, el cuadro comandado por David González, que busca lograr su paso a los ocho clasificados, tendrá que ganar sus dos compromisos y podría acabar siendo juez de los elencos que jugarán en el Torneo Betplay en 2026.