América sueña con la Libertadores: reclasificación tras la fecha 3 de cuadrangulares

América y Nacional siguen en la pelea por la tabla de la reclasificación en la Liga Betplay. Tras la fecha 3 de los cuadrangulares del FPC y con la disputa por los cupos para los torneos de la CONMEBOL en 2026, los grandes siguen en vilo para conseguir un tiquete a la Copa Libertadores o la Sudamericana.

La jornada que cerró con el duelo entre América y Medellín marcó nuevamente distancias en una tabla que se jugará hasta la final del segundo semestre. La victoria de los escarlatas ante el cuadro poderoso aprieta la parte alta de la clasificación anual.

América sigue en la pelea por la Libertadores: reclasificación tras la fecha 3 de Cuadrangulares

América se impuso 2-1 en el partido por la fecha 3. El triunfo del equipo de David González volvió a recortar distancias con Nacional, en la disputa por un cupo en Libertadores. Con este resultado, los diablos rojos llegaron a 81 puntos, siendo quintos de la tabla anual, mientras que Independiente Medellín suma 88 unidades.

Tolima fue otro de los equipos que sumó en la jornada. El elenco pijao derrotó a Santa Fe y llegó a 89 unidades para escalar a la primera casilla de la reclasificación. Un puesto que, por ahora, le da cupo parcial a Copa Libertadores.

Nacional es otro de los conjuntos que ha venido sumando en las últimas fechas. El equipo de Diego Arias sumó un empate ante Junior y suma a 85 puntos para ubicarse en la tercera plaza de la tabla anual, siendo uno de los equipos que clasificaría a la Libertadores.

Bucaramanga no pudo sumar tras su derrota de local ante Fortaleza. Los leopardos debe ganar para mantenerse con las opciones de pelear el cupo a torneo internacional. Los santandereanos llegaron a 70 unidades y quedaron a solo tres de arrebatarle la séptima casilla del año a Millonarios, que ya no sumará más puntos.

Por ahora, los equipos necesitan sumar varios puntos en los duelos restantes para terminar como uno de los mejores equipos del año y asegurar su presencia en los torneos internacionales de 2026.

Reclasificación Liga Betplay 2025 tras la fecha 3 de cuadrangulares

1. Deportes Tolima | 89 puntos (clasificado a Libertadores)

2. Independiente Medellín | 88 puntos (clasificado a Libertadores)

3. Atlético Nacional | 85 puntos (clasificado a Sudamericana)

4. Santa Fe | 83 puntos (clasificado a Libertadores por ser campeón)

5. América de Cali | 81 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)

6. Junior | 78 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)

7. Millonarios | 73 puntos (clasificado a Copa Sudamericana)

8. Atlético Bucaramanga | 70 puntos