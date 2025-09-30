Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 14:15
América sufre en Liga Betplay: duro calendario para llegar a Cuadrangulares
América tiene siete partidos para intentar lograr su tiquete al grupo de los ocho.
América de Cali se enfrenta a un panorama complejo en la parte decisiva de la Liga Betplay. Con apenas 14 puntos en la tabla de posiciones y tan solo siete partidos por disputar, el conjunto dirigido por David González necesita un cierre casi perfecto para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales. La situación es crítica y el margen de error prácticamente inexistente.
El cuadro escarlata, que ha mostrado altibajos a lo largo del torneo, sabe que la exigencia numérica es clara: deberá sumar al menos 15 de los 21 puntos en disputa para poder tener opciones reales de avanzar. Esto implica ganar la mayoría de los compromisos restantes, un reto que se complica aún más si se revisa el calendario que le espera en estas semanas.
América y un calendario pesado para las últimas 7 fechas de la Liga Betplay
La programación de los próximos encuentros no da respiro. América tendrá que medirse ante rivales directos y de gran peso en el campeonato como Millonarios, Junior, Deportivo Cali y Medellín, equipos que no solo están luchando por clasificar, sino que también llegan con nóminas competitivas y experiencia en instancias decisivas. Estos duelos representan auténticas finales adelantadas para el club vallecaucano, donde cualquier tropiezo podría condenar sus posibilidades.
En ese contexto, la clave será hacerse fuerte en condición de local. El Pascual Guerrero tendrá que convertirse en un fortín, donde los rojos estén obligados a sumar de a tres para mantener el pulso con los demás competidores. Dejar escapar unidades en casa sería prácticamente un suicidio deportivo, teniendo en cuenta la dificultad que implica rescatar puntos en plazas ajenas.
Pero además de cumplir en su estadio, el conjunto americano deberá rasguñar resultados fuera de casa, especialmente en compromisos ante equipos comprometidos con el descenso, como Boyacá Chicó. Mientras que en casa jugará con Unión Magdalena y Equidad, estos partidos, en el papel más accesibles, no pueden dejarse pasar, pues representan una oportunidad vital para sumar y acercarse a la meta de los 29 puntos que, en promedio, suelen garantizar un lugar entre los ocho mejores.
🛫 Próximo partido: 🆚 Junior ⚽— América de Cali (@AmericadeCali) September 30, 2025
📆 Jueves, 2 de octubre
🕗 8:00 p.m.
🏟️ Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
📺 @WinSportsTV ➕ pic.twitter.com/56unyauSY6
David González ha insistido en la importancia de recuperar la confianza y consolidar una idea de juego sólida en este tramo final. La irregularidad ha sido un problema recurrente, y superar esa debilidad es fundamental para afrontar un calendario que pondrá a prueba el carácter del plantel. Jugadores de experiencia deberán dar un paso al frente, mientras que los jóvenes tendrán la misión de responder en momentos de presión máxima.
Con una hinchada que siempre exige protagonismo y un entorno que reclama resultados inmediatos, América de Cali afronta una de las pruebas más duras de los últimos años. La ilusión de llegar a los cuadrangulares todavía está viva, pero dependerá de un rendimiento casi perfecto y de la capacidad del grupo para sobreponerse a la adversidad. El desafío está planteado y solo con victorias podrá sostenerse el sueño de pelear por el título.
