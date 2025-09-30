América sufre en Liga Betplay: duro calendario para llegar a Cuadrangulares

América y un calendario pesado para las últimas 7 fechas de la Liga Betplay

La programación de los próximos encuentros no da respiro. América tendrá que medirse ante rivales directos y de gran peso en el campeonato como Millonarios, Junior, Deportivo Cali y Medellín, equipos que no solo están luchando por clasificar, sino que también llegan con nóminas competitivas y experiencia en instancias decisivas. Estos duelos representan auténticas finales adelantadas para el club vallecaucano, donde cualquier tropiezo podría condenar sus posibilidades.

En ese contexto, la clave será hacerse fuerte en condición de local. El Pascual Guerrero tendrá que convertirse en un fortín, donde los rojos estén obligados a sumar de a tres para mantener el pulso con los demás competidores. Dejar escapar unidades en casa sería prácticamente un suicidio deportivo, teniendo en cuenta la dificultad que implica rescatar puntos en plazas ajenas.

Pero además de cumplir en su estadio, el conjunto americano deberá rasguñar resultados fuera de casa, especialmente en compromisos ante equipos comprometidos con el descenso, como Boyacá Chicó. Mientras que en casa jugará con Unión Magdalena y Equidad, estos partidos, en el papel más accesibles, no pueden dejarse pasar, pues representan una oportunidad vital para sumar y acercarse a la meta de los 29 puntos que, en promedio, suelen garantizar un lugar entre los ocho mejores.