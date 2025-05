América sufre: Gallardo no se guardó nada y le abrió la puerta de River a Juanfer

Gallardo no le cierra la puerta a Quintero en River

Ante la posibilidad de incorporar en la previa del Mundial de Clubes, Gallardo no esquivó el tema de Juanfer Quintero y la posibilidad de llamar a Cristiano Ronaldo, pero dejó en claro que su máximo objetivo es ajustar a este plantel, aunque no le cerró la puerta a la posibilidad de incorporar algún futbolista.

“Si me toca perder, que el rival sea mejor y haga más méritos. Enfrentamos al mejor Barcelona de todos los tiempos y no tuvimos muchas chances. No creo que hoy haya un equipo así. Soy competidor nato, me gusta medirme para ganar”, señaló el entrenador tras el 1-1 ante Universitario de Perú en Copa Libertadores.

Gallardo también señaló que la idea de River es ser protagonista en el Mundial de Clubes y competirá para eso: “Necesitamos consolidar lo que tenemos y ver qué es lo que puede ser que nos haga falta y qué oportunidad tenemos para sumar y potenciar”.