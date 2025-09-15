Actualizado:
América sufre otro golpe: figura se despide y llega a Estados Unidos
América de Cali pierde importante figura que ya es presentada en Estados Unidos.
América de Cali sigue sin levantar cabeza en la temporada 2025, ya que, tanto la plantilla masculina como femenina, no han logrado cumplir con los objetivos planteados y han decepcionado en los torneos en los que han participado, lo que causa gran descontento por parte de los fanáticos y, claramente, preocupación por parte de las directivas de la institución.
Recientemente la 'mechita' confirmó a David González como nuevo director técnico tras el mal momento de Raimondi y en el cuadro femenino se tuvieron que despedir de la Liga BetPlay tras quedar eliminadas en los cuadrangulares finales. Sin embargo, otro duro golpe se vive en el equipo comandado por Carlos Hernández, ya que Elexa Bahr, una de sus jugadoras más influyentes, se despide del club y regresa a Estados Unidos.
América no renovó a Elexa Bahr y toma rumbo hacia Estados Unidos
El cuadro 'escarlata' dio por finalizada su participación en la Liga BetPlay tras no obtener su clasificación a la siguiente instancia tras los cuadrangulares finales, en donde quedaron en la tercera casilla y tuvieron que ver a Santa Fe y Nacional quedarse con los respectivos cupos a las semifinales.
América tuvo una temporada bastante irregular en comparación a lo que se ha vivido en campañas anteriores, pero sin duda alguna quien no decepcionó a lo largo de la competencia fue la delantera con importante paso por la Selección Colombia, Elexa Bahr.
La atacante de 27 años arribó de nuevo a la 'mechita' tras haberse incorporado con Racing Louisville a inicios de la temporada 2024. Bahr llegó en condición de préstamo a inicios de 2025 para jugar la liga, pero tras no haber alcanzado los objetivos planteados decidieron que no renovaría, por lo que se anunció su salida y regreso a Estados Unidos.
¿Cuándo se define al nuevo campeón de la Liga BetPlay Femenina?
Santa Fe y Deportivo Cali se convirtieron nuevamente en los equipos finalistas de la presente edición de la Liga BetPlay Femenina. La llave inició en el Estadio El Campín, escenario deportivo que le abrió sus puertas a la final el domingo 14 de septiembre y que vio como las 'leonas' se quedarían con la ventaja 1-0. El partido de vuelta se llevará a cabo el domingo 21 de septiembre en la casa del equipo 'azucarero'.
