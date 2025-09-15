América sufre otro golpe: figura se despide y llega a Estados Unidos

América de Cali sigue sin levantar cabeza en la temporada 2025, ya que, tanto la plantilla masculina como femenina, no han logrado cumplir con los objetivos planteados y han decepcionado en los torneos en los que han participado, lo que causa gran descontento por parte de los fanáticos y, claramente, preocupación por parte de las directivas de la institución.

Recientemente la 'mechita' confirmó a David González como nuevo director técnico tras el mal momento de Raimondi y en el cuadro femenino se tuvieron que despedir de la Liga BetPlay tras quedar eliminadas en los cuadrangulares finales. Sin embargo, otro duro golpe se vive en el equipo comandado por Carlos Hernández, ya que Elexa Bahr, una de sus jugadoras más influyentes, se despide del club y regresa a Estados Unidos.

América no renovó a Elexa Bahr y toma rumbo hacia Estados Unidos

El cuadro 'escarlata' dio por finalizada su participación en la Liga BetPlay tras no obtener su clasificación a la siguiente instancia tras los cuadrangulares finales, en donde quedaron en la tercera casilla y tuvieron que ver a Santa Fe y Nacional quedarse con los respectivos cupos a las semifinales.

América tuvo una temporada bastante irregular en comparación a lo que se ha vivido en campañas anteriores, pero sin duda alguna quien no decepcionó a lo largo de la competencia fue la delantera con importante paso por la Selección Colombia, Elexa Bahr.