América sufre sensible baja para 2024: jugará en histórico de México

En su mensaje de despedida, Usme demostró todo su agradecimiento a los directivos e hinchas de América de Cali.

"Desde pequeña he tenido un sueño, no ha sido fácil. El camino se tornó difícil, pero con el apoyo de mi familia y personas que siempre creyeron en mi, he logrado mis objetivos. Cada partido fue un desafío, cada gol una alegría inmensa, cada vez que defendí está camiseta lo hice con el alma", expresó la futbolista.

"En este momento me doy cuenta de que mi mayor triunfo ha sudo estar en los corazones de cada una de las personas que me ha apoyado, ha celebrado conmigo desde la cancha, las tribunas y cualquier lugar del mundo. Me llena de orgullo saber que mi trayectoria ha servido de inspiración para cada niña que comparte esta misma pasión".

"Ahora que sé que lo sueño se cumplen, es hora de cerrar este capítulo, pero quiero que sepan que llevo cada recuerdo, cada abrazo, cada momento vivido aquí guardado en mi corazón, llevaré siempre con orgullo haber sido parte de esta familia y de esta historia. Gracias América de Cali".