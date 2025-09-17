Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 12:12
América suma problemas: nueva alarma por perdida clave para 2026
América sabe que enfrenta una dura crisis por lo deportivo y también enredaría su futuro financiero.
América de Cali vive uno de los periodos más complejos de los últimos años en el fútbol colombiano. Tras el empate sin goles ante Atlético Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero, el equipo dirigido por David González quedó con apenas siete puntos en la tabla de posiciones, cuando restan solo diez partidos para finalizar la fase regular del campeonato.
Lea también: América va de mal a peor: hinchas ya no soportan los malos resultados
La situación preocupa no solo a su cuerpo técnico, sino también a la hinchada, que empieza a ver cómo se complica la posibilidad de clasificar a los cuadrangulares semifinales del segundo semestre de la Liga Betplay.
En otras noticias
¿Se equivocó David González al irse al América?
América al borde de queda fuera de los torneos CONMEBOL de 2026
Con este resultado, el conjunto escarlata necesita sumar al menos 23 unidades más para llegar a la ansiada cifra de 30 puntos, considerada históricamente como la frontera mínima para entrar al grupo de los ocho mejores. Esto implica que el América deberá ganar la mayoría de sus compromisos restantes, un reto mayúsculo para un plantel que, aunque cuenta con nombres de experiencia, no ha encontrado regularidad ni en su juego ni en sus resultados.
La preocupación va más allá del torneo actual. El irregular desempeño en la Liga BetPlay ha impactado también la tabla de reclasificación, donde los rojos acumulan 55 puntos. Este registro los ubica en una posición incierta para asegurar un cupo a torneos internacionales en 2026.
Si bien todavía hay margen de recuperación, los números indican que cualquier tropiezo adicional podría poner en jaque la aspiración de disputar la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, competencias que no solo prestigian al club, sino que generan importantes ingresos económicos.
De no lograr la clasificación a un certamen internacional, el América de Cali perdería un ingreso clave para su sostenibilidad financiera. Los premios otorgados por la CONMEBOL, sumados a la taquilla de los partidos internacionales en el Pascual Guerrero, representan un alivio significativo para las arcas del equipo.
Según fuentes cercanas al club, este dinero es fundamental para mantener la nómina actual y reforzarla de cara a la próxima temporada. La eventual ausencia en dichos torneos significaría un duro golpe económico que podría obligar a replantear el proyecto deportivo.
AMÉ 🆚 BUC [0-0]— América de Cali (@AmericadeCali) September 17, 2025
|90+5' ⏱| Finaliza el compromiso en el Pascual. #AMÉxBUC#LigaBetPlay pic.twitter.com/WG7o3uUgLu
El cuerpo técnico liderado por David González ha insistido en que el plantel tiene la capacidad de revertir la situación. Sin embargo, los resultados recientes reflejan un problema de efectividad ofensiva y falta de definición en momentos claves. El empate ante Bucaramanga fue el cuarto partido consecutivo sin victoria.
Le puede interesar: América aumenta la crisis: confirman amenazas a directivos y jugadores
América de Cali enfrenta un tramo decisivo de su calendario. Con diez partidos por delante y la obligación de sumar casi de manera perfecta, los dirigidos por González deben encontrar rápidamente un equilibrio que les permita soñar con la clasificación. De lo contrario, el golpe no solo será deportivo, sino también económico.
Fuente
Antena 2