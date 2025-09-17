América suma problemas: nueva alarma por perdida clave para 2026

América al borde de queda fuera de los torneos CONMEBOL de 2026

Con este resultado, el conjunto escarlata necesita sumar al menos 23 unidades más para llegar a la ansiada cifra de 30 puntos, considerada históricamente como la frontera mínima para entrar al grupo de los ocho mejores. Esto implica que el América deberá ganar la mayoría de sus compromisos restantes, un reto mayúsculo para un plantel que, aunque cuenta con nombres de experiencia, no ha encontrado regularidad ni en su juego ni en sus resultados.

La preocupación va más allá del torneo actual. El irregular desempeño en la Liga BetPlay ha impactado también la tabla de reclasificación, donde los rojos acumulan 55 puntos. Este registro los ubica en una posición incierta para asegurar un cupo a torneos internacionales en 2026.

Si bien todavía hay margen de recuperación, los números indican que cualquier tropiezo adicional podría poner en jaque la aspiración de disputar la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, competencias que no solo prestigian al club, sino que generan importantes ingresos económicos.

De no lograr la clasificación a un certamen internacional, el América de Cali perdería un ingreso clave para su sostenibilidad financiera. Los premios otorgados por la CONMEBOL, sumados a la taquilla de los partidos internacionales en el Pascual Guerrero, representan un alivio significativo para las arcas del equipo.

Según fuentes cercanas al club, este dinero es fundamental para mantener la nómina actual y reforzarla de cara a la próxima temporada. La eventual ausencia en dichos torneos significaría un duro golpe económico que podría obligar a replantear el proyecto deportivo.