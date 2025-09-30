Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 22:40
América tendrá baja sensible para fechas clave de Liga y Copa BetPlay
América de Cali pone en peligro su participación en la Liga BetPlay y Copa BetPlay por baja sensible.
América no ha podido despegar en el semestre de clausura a de la temporada 2025 a pesar de haber empezado a hacer cambios estructurales en busca de un camino con victorias que le permitan quedarse con uno de los títulos que todavía están en disputa, los cuales son la Liga BetPlay y la Copa BetPlay, en la cual ya se encuentran en instancia de los cuartos de final en donde se medirán ante Junior de Barranquilla.
El cuadro 'escarlata' organizó la llegada de David González al banquillo técnico y ello le ha permitido tener un par de resultados favorables, en especial porque ha contado con el regreso de figuras importantes como el guardameta, Joel Graterol, pero el cual estaría a punto de dejar al club en un momento crucial tras la convocatoria a la Selección de Venezuela.
Le puede interesar: América sufre en Liga Betplay: duro calendario para llegar a Cuadrangulares
Graterol vuelve a la convocatoria de la Selección de Venezuela y perjudica a América
América de Cali ha venido de menos a más desde que David González tomó el mando del equipo, logrando sacar del fondo de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay y estando ahora muy cerca de quedarse con un cupo dentro de los ocho mejores equipos que clasifiquen a los cuadrangulares finales.
La 'mechita' se ubica en la casilla 13 con 14 unidades, pero con un calendario deportivo con bastante exigencia que puede llegar a ser determinante para el futuro del estratega antioqueño, pues se tendrá que enfrentar ante Junior de Barranquilla en dos oportunidades en la Copa BetPlay y contra Millonarios en la fecha 14 de la Liga BetPlay.
Lamentablemente para América, estos duelos debería asumirlos con una baja sensible como la de Joel Graterol, el guardameta que volvió a ser tenido en cuenta en la lista de jugadores convocados de la Selección de Venezuela, la cual estará parcialmente dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, para los duelos contra Argentina y Belice.
📋 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚: Fecha FIFA de octubre.— La Vinotinto (@SeleVinotinto) September 30, 2025
Estos son los 32 convocados para enfrentar a Argentina y Belice en los amistosos internacionales de octubre.#SiempreVinotinto 🇻🇪 pic.twitter.com/Wman7J4qOz
En otras noticias: QUÉ HARÁ AMÉRICA CON HOLGADO
Lea también: Junior líder, América y Millonarios se alejan: posiciones Liga BetPlay tras fecha 13
¿Cuándo serán los partidos de América vs Junior y Millonarios?
El primer reto de América sin Graterol sería el martes 7 de octubre en su visita a Millonarios en el Estadio El Campín por el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay. Se perdería el partido de vuelta contra Junior de Barranquilla que se jugará el 15 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero.
Fuente
Antena 2