América tendrá baja sensible para fechas clave de Liga y Copa BetPlay

América no ha podido despegar en el semestre de clausura a de la temporada 2025 a pesar de haber empezado a hacer cambios estructurales en busca de un camino con victorias que le permitan quedarse con uno de los títulos que todavía están en disputa, los cuales son la Liga BetPlay y la Copa BetPlay, en la cual ya se encuentran en instancia de los cuartos de final en donde se medirán ante Junior de Barranquilla.

El cuadro 'escarlata' organizó la llegada de David González al banquillo técnico y ello le ha permitido tener un par de resultados favorables, en especial porque ha contado con el regreso de figuras importantes como el guardameta, Joel Graterol, pero el cual estaría a punto de dejar al club en un momento crucial tras la convocatoria a la Selección de Venezuela.

Graterol vuelve a la convocatoria de la Selección de Venezuela y perjudica a América

América de Cali ha venido de menos a más desde que David González tomó el mando del equipo, logrando sacar del fondo de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay y estando ahora muy cerca de quedarse con un cupo dentro de los ocho mejores equipos que clasifiquen a los cuadrangulares finales.

La 'mechita' se ubica en la casilla 13 con 14 unidades, pero con un calendario deportivo con bastante exigencia que puede llegar a ser determinante para el futuro del estratega antioqueño, pues se tendrá que enfrentar ante Junior de Barranquilla en dos oportunidades en la Copa BetPlay y contra Millonarios en la fecha 14 de la Liga BetPlay.