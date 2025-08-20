América tendría el regreso de un técnico campeón como remplazo de Raimondi

El panorama en el América de Cali vuelve a teñirse de incertidumbre. Luego de la dura eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 frente a Fluminense, el conjunto escarlata se encuentra en una encrucijada que podría desembocar en un cambio de entrenador. La caída 2-0 en el Maracaná, que se sumó al 1-2 sufrido en la ida en el Pascual Guerrero, no solo puso fin al sueño internacional, sino que también dejó expuestas las fragilidades de un equipo que no termina de encontrar regularidad.

El club vallecaucano había apostado por la continuidad de un proyecto que buscaba consolidarse en el plano internacional, pero la realidad mostró un cuadro carente de eficacia en ataque y vulnerable en defensa. Pese a la ilusión generada en el inicio del semestre, la participación en el torneo continental se esfumó con un saldo amargo: apenas una victoria en casa y tres derrotas que pusieron en entredicho la competitividad del plantel.

La eliminación, más allá del golpe deportivo y económico, encendió las alarmas sobre el futuro inmediato en el banquillo. La hinchada y parte de la dirigencia empiezan a cuestionar el rumbo del proyecto liderado por Gabriel Raimondi, quien no logra transmitir confianza en los momentos clave. Su estilo de juego, basado en la posesión y presión alta, no ha conseguido los resultados esperados ni en torneos internacionales ni en la liga local.

El panorama en la Liga BetPlay tampoco favorece al estratega argentino. En cinco fechas disputadas, el América apenas ha logrado sumar cuatro puntos, un registro que refleja la irregularidad del equipo y que lo mantiene lejos de los primeros lugares de la tabla. Con este escenario, la continuidad de Raimondi se encuentra en seria duda. La presión por resultados inmediatos es cada vez más fuerte y, de no revertir la situación, su ciclo podría terminar antes de lo previsto.

En ese contexto, desde distintos sectores de la prensa cercana al club se empieza a hablar con fuerza de un posible regreso de Juan Cruz Real, último técnico campeón con el América en el 2020. El argentino, recordado por llevar al equipo a su más reciente título de liga, se mantiene como un nombre de peso en la baraja de alternativas. Su capacidad para gestionar vestuarios y su conocimiento del entorno americano lo posicionan como principal candidato en caso de un relevo en el banco.

El regreso de Cruz Real, más allá de lo simbólico, representaría un intento de la institución por recuperar la estabilidad perdida. Aunque su salida en 2021 estuvo marcada por divisiones internas, su campaña campeona aún es valorada por un sector de la hinchada y directivos que consideran que podría devolver al equipo la identidad competitiva que hoy se extraña.

En definitiva, el futuro de Raimondi depende en gran medida de la reacción del América en la liga local. Si no logra levantar cabeza en las próximas jornadas, la presión de los resultados podría sentenciar su ciclo y abrir la puerta a un retorno de Juan Cruz Real. El equipo escarlata vive días de tensión, con la obligación de responder en el terreno de juego para disipar las dudas que lo rodean.