América tiene listo el reemplazo de Holgado tras problemas con la FIFA

América de Cali la viene pasando bien en el cierre de la temporada 2025 desde que David González tomó el mando del club tras la salida de Diego Raimondi, ilusionándose con clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay y con el título de la Copa BetPlay, el cual están a tres instancias más de poder tenerlo.

Sin embargo, recientemente el cuadro 'escarlata' recibió un duro golpe propiciado por la FIFA, ya que le impusieron una drástica sanción a Rodrigo Holgado y que le impedirá jugar por al menos 12 meses. Frente a esta situación las directivas de América ya se empezaron a mover y junto con ello se está hablando de la decisión de renovar a Luis Ramos, el delantero de la Selección de Perú.

Luis Ramos se quedaría en América tras problema con FIFA

FIFA ha decidido tomar una drástica sanción con respecto a la Selección de Malasia y varios de los jugadores que estuvieron en la última jornada de las eliminatorias. Dentro de los futbolistas involucrados hay un nombre conocido del Fútbol Profesional Colombiano, Rodrigo Holgado, delantero de América de Cali, quien recibió un drástico castigo de 12 meses.

Dicha sanción implicó que Holgado quedara inhabilitado para participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol, esto incluye partidos oficiales, entrenamientos con América de Cali y demás convocatorias empezando a contar desde el viernes 26 de septiembre, la fecha de notificación de la medida, razón por la cual la mesa directiva de la 'mechita' estaría pensando en extender el vínculo con Luis Ramos.