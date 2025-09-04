Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 16:25
América tiene nuevo técnico: un ex Millonarios remplazará a Raimondi
América tendrá la llegada de un entrenador con pasado en Tolima y Millonarios.
América de Cali ya habría elegido su nuevo técnico para remplazar a Gabriel Raimondi. Después de varios rumores sobre diferentes nombres que podían aterrizar en la casa escarlata, finalmente las opciones de los extranjeros fueron descartadas y la directiva ya se habría decidido por un colombiano.
Según lo revelado desde la capital vallecaucana, el elegido para asumir el mando del banquillo de los diablos rojos será David González. Así lo ha informado Mariano Osen, periodista cercano a la escuadra roja, quien informó que el entrenador paisa con pasado en Millonarios y Tolima llegarían a la casa de los diablos rojos.
¿Por qué David González fue el elegido para llegar al América?
De confirmarse la llegada de David González al América de Cali, el elenco americano asumirá una nueva etapa con entrenador colombiano después de un largo tiempo. Según las informaciones, desde la ciudad de Cali ven a David como uno de los entrenadores de mayo proyección en el FPC.
Aunque entre las alternativas figuraban nombres como el de Vicente Sánchez, Gustavo Quinteros y hasta el propio Ricardo Gareca, desde la dirección deportiva se decidió firmar un entrenador al alcance de la propuesta económica del club. Además de ello, se eligió un estratega que pueda promocionar futbolistas de la cantera.
González reencarna una visión para el proyecto americano que quiere organizarse a partir de potenciar sus formaciones deportivas. Las experiencias del entrenador antioqueño en sus anteriores clubes hacen pensar que puede consolidar un buen desarrollo en las juveniles sin descuidar al equipo profesional.
A falta de confirmación oficial, todo apunta que David González sería presentado en la fecha 11 de la Liga Betplay 2025-2. El paisa asumiría el mando de la escuadra escarlata una vez que pase la fecha de clásicos ante Deportivo Cali. Cabe recordar que los rojos tienen dos duelos pendientes para ponerse al día en el calendario.
DAVID GONZÁLEZ, nuevo entrenador de @AmericadeCali pic.twitter.com/Sgt5tjGaEX— Mariano Olsen (@olsendeportes) September 4, 2025
