América tiene nuevo técnico: un ex Millonarios remplazará a Raimondi

¿Por qué David González fue el elegido para llegar al América?

De confirmarse la llegada de David González al América de Cali, el elenco americano asumirá una nueva etapa con entrenador colombiano después de un largo tiempo. Según las informaciones, desde la ciudad de Cali ven a David como uno de los entrenadores de mayo proyección en el FPC.

Aunque entre las alternativas figuraban nombres como el de Vicente Sánchez, Gustavo Quinteros y hasta el propio Ricardo Gareca, desde la dirección deportiva se decidió firmar un entrenador al alcance de la propuesta económica del club. Además de ello, se eligió un estratega que pueda promocionar futbolistas de la cantera.

González reencarna una visión para el proyecto americano que quiere organizarse a partir de potenciar sus formaciones deportivas. Las experiencias del entrenador antioqueño en sus anteriores clubes hacen pensar que puede consolidar un buen desarrollo en las juveniles sin descuidar al equipo profesional.

A falta de confirmación oficial, todo apunta que David González sería presentado en la fecha 11 de la Liga Betplay 2025-2. El paisa asumiría el mando de la escuadra escarlata una vez que pase la fecha de clásicos ante Deportivo Cali. Cabe recordar que los rojos tienen dos duelos pendientes para ponerse al día en el calendario.