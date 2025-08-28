América tomó decisión con Raimondi tras nueva derrota: DT lo confirmó

Comenzó una nueva instancia de la Copa BetPlay y junto con ello llegó un nuevo "batacazo" para América de Cali, ya que sigue sin levantar cabeza y terminó cayendo en condición de visitante frente a Atlético Bucaramanga, el cual se impuso con solitaria anotación de Luciano Pons.

La 'mechita' comenzó con el "pie izquierdo" el semestre de clausura de la temporada 2025, siendo eliminado de la Copa Sudamericana frente a Fluminense, estando de manera parcial en la última casilla de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay y ahora comenzando con desventaja en la serie de octavos de final de la Copa BetPlay, lo que daría a entender que el puesto de Diego Raimondi podría llegar a estar en duda, pero la situación es completamente diferente y el argentino confirmó el respaldo que tiene de las directivas.

Le puede interesar: América celebra buena noticia: decisión de Selección Colombia alivia

Raimondi habló de la confianza y apoyo que le dan las directivas de América

Tras el reciente empate en el marco de a fecha 8 de la Liga BetPlay ante Atlético Nacional, Diego Raimondi recibió una nueva oportunidad para seguir al mando del conjunto 'escarlata', esta sería en los octavos de final de la Copa BetPlay contra Bucaramanga, pero nuevamente terminó decepcionando al caer por la mínima diferencia.

Con este nuevo resultado negativo en su cuenta dirigiendo a América, se esperaba que en la rueda de prensa se pudiera llegar a dar una noticia sobre su posible salida. Sin embargo, el técnico argentino contó sobre el voto de confianza que tiene Marcela Gómez, presidenta del club, y el resto de la mesa directiva con respecto a su trabajo, por lo que piensa seguir al mando.