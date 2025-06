América tomó decisión oficial con el futuro de Juan Fernando Quintero

Se aproxima el final de la Liga BetPlay 2025 de apertura y en la instancia de los cuadrangulares se comienzan a definir poco a poco los clubes que se encargarán de convertirse en protagonistas al llegar a una nueva final, en donde, en este momento, los mejores posicionados a conseguirlo son Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, quienes se encargan de liderar sus respectivos cupos.

Sin embargo, América de Cali "no da el brazo a torcer" y no se aleja del 'poderoso de la montaña' en la tabla de posiciones del Grupo A, ya que solamente le saca dos puntos de diferencia y se confirma una noticia que no solamente será un golpe anímico positivo para el equipo y sus respectivos hinchas, sino también para la idea de juego del Jorge Da Silva, pues Juan Fernando Quintero ya estaría recuperado y listo para volver a la acción en los últimos duelos de la 'mechita'.

Juan Fernando Quintero ya entrena con América de Cali

América, aunque no ha tenido un inicio del todo bueno en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, tampoco ha cedido terreno y mantiene el invicto de no haber caído en las tres jornadas que se han disputado, lo que le permite seguir con vida y la ilusión bastante intacta a falta de tres partidos reglamentarios y solamente dos puntos de diferencia con Medellín.

Ahora, la 'mechita' podrá seguir creyendo en la clasificación a la gran final de la competencia, en especial luego de dar a conocer que dos de sus figuras más importantes en el mediocampo estarían listos para volver a la acción tras haberse recuperado de sus respectivas lesiones, Juan Fernando Quintero y Éder Álvarez Balanta.